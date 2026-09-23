Помощь на похороны пенсионера: кому и сколько выплачивают в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После смерти пенсионера семье приходится решать множество организационных вопросов, в частности заниматься похоронами. В таких случаях государство предусматривает отдельную помощь. Получить ее может человек, взявший на себя организацию похорон, а размер выплаты зависит от статуса умершего и вида пенсии или страхового случая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Сколько выплачивают за похороны пенсионера

Для гражданских пенсионеров, которые получали выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими законами, пособие составляет две пенсии, которые человек получал на момент смерти.

Для военных пенсионеров предусмотрено пособие в размере трех месячных пенсий. При этом сумма должна составлять не менее 16 640 гривен — пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Куда обращаться за деньгами

Помощь получает лицо, осуществившее погребение. Эти деньги выплачиваются отдельно от наследования пенсии или других выплат умершего.

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Для оформления выплаты необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить свои банковские реквизиты. Если у заявителя нет банковского счета, ПФУ перечислит средства через систему "Швидка копійка" в отделении Ощадбанка.

Для оформления выплаты потребуются:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия;

свидетельство о смерти;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справка о смерти пенсионера;

реквизиты банковского счета.

Если смерть пенсионера зарегистрирована за рубежом, вместо украинской выписки или справки подают свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с украинскими требованиями.

Срок подачи заявления

Для получения пособия на погребение пенсионера срок обращения не ограничен. Подать документы можно после организации погребения, когда у заявителя будут необходимые документы.

Пособие по другим страховым случаям

Отдельная выплата предусмотрена в случае смерти застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на иждивении умершего. Пособие выплачивается в случае смерти:

застрахованного лица;

мужа или жены;

детей, братьев, сестер и внуков, соответствующих установленным возрастным или образовательным условиям;

отца или матери;

деда или бабушки по прямой линии родства, если они находились на иждивении застрахованного лица.

Получить деньги может само застрахованное лицо, член его семьи или другое физическое или юридическое лицо, которое организовало похороны.

С 13 марта 2026 года пособие на погребение застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на иждивении, составляет 8500 гривен. Ранее выплата равнялась 4100 гривен.

Если умер работник предприятия, обращение за пособием происходит по основному месту его работы — выплату производит работодатель с последующим возмещением средств Пенсионным фондом.

Ранее Новини.LIVE писали, как пенсионерам получить шесть выплат авансом. Для этого нужно официально оформить постоянное проживание в другой стране и сняться с регистрации в Украине. Само по себе пребывание за границей такой выплаты не дает, но право на пенсию у человека сохраняется.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. Бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник могут воспользоваться таким правом, если ребенка воспитывает одинокий отец или мать и они будут ухаживать за младенцем. Оформить отпуск нужно в течение первых трех месяцев после рождения ребенка, иначе право на него теряется.