Доплата за особые заслуги: на сколько могут повысить пенсию в 2026 году

Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут получать в дополнение к основной пенсии еще одну ежемесячную выплату — за особые заслуги перед государством. Право на нее, в частности, имеют отдельные ученые, деятели искусства и другие граждане, получившие государственные премии или имеющие выдающиеся достижения. Надбавка может назначаться вместе с пенсией по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или за выслугу лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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Кто может получать надбавку

Право на дополнительную выплату имеют, в частности, лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Государственных премий Украины. Также на доплату могут претендовать люди, которые еще в советское время получили Государственную премию СССР или УССР.

При этом не имеет значения, на каком именно основании назначена основная пенсия.

Сколько доплачивают в 2026 году

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.

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Конкретная сумма зависит от статуса награды. Лауреатам Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии Украины устанавливают надбавку в размере от 23% до 35% от прожиточного минимума. То есть минимально можно получить 596,85 гривен.

Лауреаты бывших Государственных премий СССР и УССР также имеют право на доплату. При этом ее размер может отличаться в зависимости от конкретного законодательного регулирования и решения Пенсионного фонда.

Эта надбавка не подпадает под ежегодную мартовскую индексацию пенсий. Ее размер изменяется только в случае роста прожиточного минимума.

Как оформить доплату

Для получения выплаты необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий получение соответствующей премии или награды. Это может быть удостоверение лауреата или диплом.

ПФУ рассматривает заявление со всеми необходимыми документами и в течение 10 дней принимает решение. Важно, что такая выплата назначается не автоматически. Человек должен самостоятельно подать заявление. Без этого выплаты не начнутся.

Если право возникло, но человек обратился в течение 12 месяцев, выплату могут установить со дня возникновения такого права. В остальных случаях отсчет начинается со дня обращения.

Ранее Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров могут уменьшить расходы на коммунальные услуги. Размер скидки зависит от статуса человека и его дохода, а для отдельных категорий она может достигать 100%. Чтобы получать льготу, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и сообщать об изменении обстоятельств.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько денег выплачивают на похороны пенсионера. Для гражданских пенсионеров пособие составляет две пенсии, а для военных — три месячные пенсии в размере установленного минимума. Отдельно предусмотрена выплата 8 500 гривен в случае смерти застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на иждивении.