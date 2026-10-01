Пенсии попали под тщательную проверку: из-за чего могут приостановить выплаты

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

Пенсионерам следует следить за своими данными, ведь Пенсионный фонд регулярно сверяет данные о получателях выплат с государственными реестрами. Если в разных базах обнаруживается расхождение, человеку могут назначить дополнительную проверку, а иногда даже пересмотреть выплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Какие данные могут проверять

В ходе проверки информацию о получателе сравнивают с данными различных государственных информационных систем и реестров. В частности, могут проверять:

персональные данные;

информацию о документах, удостоверяющих личность;

данные о месте проживания или пребывания;

информацию о смерти человека;

другие сведения, которые могут повлиять на право на получение выплаты или ее размер.

Таким образом, Пенсионный фонд проверяет не только пенсии. То же самое касается страховых выплат, субсидий, льгот и других видов государственной помощи.

Почему пенсионеру могут задать дополнительные вопросы

Минфин проводит верификацию и по ее результатам ежемесячно передает органам, выплачивающим государственную помощь, соответствующие рекомендации. По итогам мониторинга за первое полугодие Пенсионный фонд получил более 54 тысяч рекомендаций о дополнительной проверке. Речь идет о выплатах на общую сумму почти 196,3 миллиона гривен.

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Чаще всего внимание привлекают несоответствия между информацией в различных государственных базах. Например, в пенсионном деле могут содержаться одни персональные данные, а в другом реестре — информация, которая отличается. Тогда возникает необходимость выяснить, какая информация актуальна. Поэтому пенсионерам следует своевременно сообщать ПФУ об изменениях данных и других обстоятельствах, имеющих значение для пенсионного дела.

Правила для тех, кто за границей или на ВОТ

Есть еще одна проверка, которая касается конкретных категорий пенсионеров. До 31 декабря 2026 года физическую идентификацию должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины или находятся на временно оккупированных территориях.

Проверить, пройдена ли идентификация, можно через сервис "Моя идентификация" на портале электронных услуг ПФУ. Там отображается дата последней процедуры и способ ее прохождения.

Что стоит проверить самостоятельно

Если пенсионер давно не обновлял свои данные, стоит убедиться, что в пенсионном деле все актуально. Особое внимание следует уделить:

паспортным и другим персональным данным;

адресу проживания;

информации, влияющей на право на пенсию;

другим сведениям, указанным в пенсионном деле.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто может получать дополнительную выплату за особые заслуги перед Украиной. Право на нее имеют, в частности, лауреаты государственных премий и люди с выдающимися достижениями, а размер доплаты зависит от статуса награды. В 2026 году минимальная надбавка для таких пенсионеров составляет 596,85 гривен.

Также Новини.LIVE писали, сколько денег можно получить на похороны пенсионера. Для гражданских пенсионеров пособие составляет две пенсии, а для военных — три месячные пенсии, но не менее 16 640 гривен. Отдельно предусмотрена выплата 8 500 гривен в случае смерти застрахованного лица или члена его семьи, находившегося на иждивении.