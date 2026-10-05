Надбавка к пенсии от 300 до 570 грн: кто точно получит большую сумму в октябре

Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на ежемесячные надбавки к финансовому обеспечению. Речь идет о специальных доплатах, начисляемых после достижения получателем определенного возраста. Контролирующий орган автоматически производит перерасчет суммы, поэтому обращаться с заявлением в октябре 2026 года не придется. Мы узнали, кто может рассчитывать на повышенные пенсии в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о возрастных надбавках к пенсионному обеспечению в октябре.

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Размер возрастных надбавок к пенсии

Отдельными постановлениями Кабинета Министров регулируется установление возрастных надбавок к пенсиям. Как только человеку исполняется 70 лет, он имеет право на повышенный размер ежемесячной выплаты. Сумма увеличивается еще дважды каждые пять лет.

Если в течение октября пенсионерам исполнится 70 лет, ПФУ произведет перерасчет пенсионного обеспечения и увеличит его на 300 грн. Для получателей в возрасте от 75 до 79 лет размер надбавки составляет 456 грн. По достижении 80 лет можно рассчитывать на надбавку в размере 570 грн.

"Начисление начинается со дня рождения, поэтому за первый месяц сумма может быть меньше. Конечно, 300, 456 или даже 570 грн — далеко не те деньги, которые способны существенно изменить жизнь человека", — отметил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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Основным требованием для установления надбавки является сумма общей пенсионной выплаты — она не должна превышать 10 340,35 грн. Если человек получает больше, возрастная доплата не назначается.

Минимальная и максимальная пенсия в октябре

Ранее мы рассказывали, изменятся ли суммы пенсионного обеспечения для украинцев в ближайшее время. Социальные стандарты в октябре 2026 года пересматривать не планируют, поэтому размер минимальной пенсии останется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн.

Для других категорий получателей, имеющих право на повышенные выплаты, суммы составят:

4 213 грн — для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин);

4 213 грн — для людей от 80 лет (не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин);

4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем;

3 406 грн — для остальных неработающих лиц.

Максимальная пенсия в 2026 году равна десятикратному прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность — 25 950 грн. С 1 января показатели могут измениться, поскольку в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописали повышение ПМ для нетрудоспособных лиц до 2 878 грн (+283 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам могут зачесть в страховой стаж периоды ухода за ребенком до трех лет. Для этого даже не нужно быть официально трудоустроенным. Однако правила зависят от даты пребывания в декрете и наличия обязательных документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные пенсии проиндексировали на 12,1% в марте 2026 года. При этом размер повышения финансового обеспечения был разным для каждого пенсионера. Мы выяснили, почему возникает право на индивидуальный перерасчет суммы.