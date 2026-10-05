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Главная Экономика Доплаты в размере 300, 456 или 570 грн: кому пересчитают пенсии в октябре

Доплаты в размере 300, 456 или 570 грн: кому пересчитают пенсии в октябре

Ua ru
5 октября 2026 05:45
Надбавка к пенсии от 300 до 570 грн: кто точно получит большую сумму в октябре
Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на ежемесячные надбавки к финансовому обеспечению. Речь идет о специальных доплатах, начисляемых после достижения получателем определенного возраста. Контролирующий орган автоматически производит перерасчет суммы, поэтому обращаться с заявлением в октябре 2026 года не придется. Мы узнали, кто может рассчитывать на повышенные пенсии в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о возрастных надбавках к пенсионному обеспечению в октябре.

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Размер возрастных надбавок к пенсии

Отдельными постановлениями Кабинета Министров регулируется установление возрастных надбавок к пенсиям. Как только человеку исполняется 70 лет, он имеет право на повышенный размер ежемесячной выплаты. Сумма увеличивается еще дважды каждые пять лет.

Если в течение октября пенсионерам исполнится 70 лет, ПФУ произведет перерасчет пенсионного обеспечения и увеличит его на 300 грн. Для получателей в возрасте от 75 до 79 лет размер надбавки составляет 456 грн. По достижении 80 лет можно рассчитывать на надбавку в размере 570 грн.

"Начисление начинается со дня рождения, поэтому за первый месяц сумма может быть меньше. Конечно, 300, 456 или даже 570 грн — далеко не те деньги, которые способны существенно изменить жизнь человека", — отметил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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Основным требованием для установления надбавки является сумма общей пенсионной выплаты — она не должна превышать 10 340,35 грн. Если человек получает больше, возрастная доплата не назначается.

Минимальная и максимальная пенсия в октябре

Ранее мы рассказывали, изменятся ли суммы пенсионного обеспечения для украинцев в ближайшее время. Социальные стандарты в октябре 2026 года пересматривать не планируют, поэтому размер минимальной пенсии останется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн.

Для других категорий получателей, имеющих право на повышенные выплаты, суммы составят:

  • 4 213 грн — для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным страховым стажем (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин);
  • 4 213 грн — для людей от 80 лет (не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин);
  • 4 050 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем;
  • 3 406 грн — для остальных неработающих лиц.

Максимальная пенсия в 2026 году равна десятикратному прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность — 25 950 грн. С 1 января показатели могут измениться, поскольку в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописали повышение ПМ для нетрудоспособных лиц до 2 878 грн (+283 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам могут зачесть в страховой стаж периоды ухода за ребенком до трех лет. Для этого даже не нужно быть официально трудоустроенным. Однако правила зависят от даты пребывания в декрете и наличия обязательных документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные пенсии проиндексировали на 12,1% в марте 2026 года. При этом размер повышения финансового обеспечения был разным для каждого пенсионера. Мы выяснили, почему возникает право на индивидуальный перерасчет суммы.

пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия надбавки доплаты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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