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Главная Экономика Где в Украине пенсионеры получают самые высокие выплаты: список регионов

Где в Украине пенсионеры получают самые высокие выплаты: список регионов

Ua ru
30 сентября 2026 10:05
В каких регионах Украины пенсионеры получают самые высокие выплаты: список
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Средняя пенсия в Украине в первом полугодии 2026 года выросла на 728 грн и на 1 июля составила 7 272 грн. В то же время этот показатель существенно отличается от выплат, которые получает большинство пенсионеров. Почти 6,8 млн человек получают пенсии до 7 000 грн, тогда как самые высокие средние выплаты зафиксированы в столице.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Как изменился средний размер пенсии

За шесть месяцев 2026 года средняя пенсия украинцев увеличилась на 728 грн. По состоянию на 1 июля, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, ее размер составлял 7 272 грн.

Однако ориентироваться только на среднюю сумму не совсем корректно, поскольку значительная часть пенсионеров получает меньше. В частности, около двух третей всех получателей имеют выплаты до 7 000 грн.

Более 4,45 млн пенсионеров получают ежемесячно не более 5 000 грн.

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Какие выплаты получает большинство пенсионеров

В начале года в Украине насчитывалось 10 167 150 пенсионеров. К 1 июля их количество сократилось до 9 976 619 человек — на 190 531 человека.

Наиболее многочисленной является категория граждан с пенсиями от 3 001 до 4 000 грн. В ней находятся 2 398 705 пенсионеров, или около 24 % от общего числа. Средний размер выплаты составляет 3 581 грн.

Еще 1 719 253 человека получают от 4 001 до 5 000 грн. Это 17,2% всех пенсионеров, а средний размер пенсии в этой группе — 4 525 грн.

Выплаты до 3 000 грн получают 335 771 пенсионер.

Пенсию от 5 001 до 6 000 грн получают 1 487 429 человек, или 14,9 % всех получателей. В среднем они получают 5 378 грн.

Еще 827 131 пенсионер получает выплаты от 6 001 до 7 000 грн. Средняя пенсия в этой категории составляет 6 450 грн.

Таким образом, в целом 6 768 289 человек получают пенсию не более 7 000 грн в месяц. Это примерно две трети всех украинских пенсионеров.

Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 тысяч

В то же время значительная часть пенсионеров получает более 10 000 грн. В 2026 году таких людей насчитывается почти 1,88 млн.

Больше всего среди них получателей с пенсиями от 10 001 до 15 000 грн — 955 823 человека. Средняя выплата в этой категории составляет 12 021 грн.

Еще 487 672 пенсионера получают от 15 001 до 20 000 грн. В среднем им выплачивают 17 208 грн.

Пенсии от 20 001 до 25 000 грн получают 238 387 человек, а от 25 001 до 30 000 грн — 168 323 пенсионера.

Наименьшую группу составляют граждане с пенсиями свыше 30 000 грн. Таких получателей 29 530, или около 0,3% от общего числа.

Именно выплаты, значительно превышающие средний уровень, влияют на общий показатель. Поэтому средняя пенсия в 7 272 грн не означает, что именно такую сумму получает большинство пенсионеров.

Где в Украине самые высокие средние пенсии

Размер выплат различается и в зависимости от региона. Самую высокую среднюю пенсию по состоянию на 1 июля 2026 года зафиксировали в Киеве — 9 901 грн.

На противоположном конце рейтинга по этому показателю оказалась Тернопольская область, где средняя пенсия составляла 5 656 грн. Разница со столичным показателем превышает 4 200 грн.

Выше общеукраинской средней пенсии были также выплаты в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях.

Более низкие средние показатели, кроме Тернопольской области, зафиксировали в Черновицкой и Закарпатской областях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как получить более высокую пенсию за счет различных надбавок и доплат. Право на дополнительные выплаты зависит от возраста человека, страхового стажа, семейных обстоятельств, состояния здоровья и наличия определенного статуса. Если после расчета пенсия оказывается меньше установленного уровня, разницу могут доплатить.

Также Новини.LIVE писали, какие пенсии получат участники боевых действий в октябре. В начале 2026 года для ветеранов установили новый порог ежемесячных пенсионных выплат. Если с учетом всех повышений и надбавок сумма не дотягивает до минимальной, Пенсионный фонд автоматически доплатит до необходимого уровня.

выплаты пенсии пенсионеры социальная защита регионы
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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