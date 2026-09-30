В яких регіонах України пенсіонери отримують найвищі виплати: список

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Середня пенсія в Україні у першому півріччі 2026 року зросла на 728 грн і на 1 липня становила 7 272 грн. Водночас цей показник суттєво відрізняється від виплат, які отримує більшість пенсіонерів. Майже 6,8 млн людей мають пенсії до 7 000 грн, тоді як найвищі середні виплати зафіксували у столиці.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Як змінився середній розмір пенсії

За шість місяців 2026 року середня пенсія українців збільшилася на 728 грн. Станом на 1 липня, як свідчать дані Пенсійного фонду України, її розмір становив 7 272 грн.

Однак орієнтуватися лише на середню суму не зовсім коректно, оскільки значна частина пенсіонерів отримує менше. Зокрема, близько двох третин усіх одержувачів мають виплати до 7 000 грн.

Понад 4,45 млн пенсіонерів отримують щомісяця не більше 5 000 грн.

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Які виплати отримує більшість пенсіонерів

На початку року в Україні налічувалося 10 167 150 пенсіонерів. До 1 липня їх кількість зменшилася до 9 976 619 осіб — на 190 531 людину.

Найчисельнішою є категорія громадян із пенсіями від 3 001 до 4 000 грн. У ній перебувають 2 398 705 пенсіонерів, або близько 24% від загальної кількості. Середня виплата становить 3 581 грн.

Ще 1 719 253 людини отримують від 4 001 до 5 000 грн. Це 17,2% усіх пенсіонерів, а середній розмір пенсії в цій групі — 4 525 грн.

Виплати до 3 000 грн мають 335 771 пенсіонер.

Пенсію від 5 001 до 6 000 грн отримують 1 487 429 осіб, або 14,9% усіх одержувачів. У середньому вони отримують 5 378 грн.

Ще 827 131 пенсіонер має виплати від 6 001 до 7 000 грн. Середня пенсія в цій категорії становить 6 450 грн.

Таким чином, загалом 6 768 289 людей отримують пенсію не більш як 7 000 грн на місяць. Це приблизно дві третини всіх українських пенсіонерів.

Скільки українців мають пенсії понад 10 тисяч

Водночас значна частина пенсіонерів отримує понад 10 000 грн. У 2026 році таких людей налічується майже 1,88 млн.

Найбільше серед них одержувачів із пенсіями від 10 001 до 15 000 грн — 955 823 особи. Середня виплата в цій категорії становить 12 021 грн.

Ще 487 672 пенсіонери отримують від 15 001 до 20 000 грн. У середньому їм виплачують 17 208 грн.

Пенсії від 20 001 до 25 000 грн мають 238 387 людей, а від 25 001 до 30 000 грн — 168 323 пенсіонери.

Найменша група — громадяни з пенсіями понад 30 000 грн. Таких одержувачів 29 530, або близько 0,3% від загальної кількості.

Саме виплати, які значно перевищують середній рівень, впливають на загальний показник. Тому середня пенсія у 7 272 грн не означає, що саме таку суму отримує більшість пенсіонерів.

Де в Україні найвищі середні пенсії

Розмір виплат відрізняється і залежно від регіону. Найвищу середню пенсію станом на 1 липня 2026 року зафіксували у Києві — 9 901 грн.

На протилежному кінці рейтингу за цим показником опинилася Тернопільська область, де середня пенсія становила 5 656 грн. Різниця зі столичним показником перевищує 4 200 грн.

Вищими за загальноукраїнську середню пенсію також були виплати у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях.

Нижчі середні показники, крім Тернопільщини, зафіксували у Чернівецькій та Закарпатській областях.

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