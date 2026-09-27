Перерасчет военной пенсии: как увеличить выплаты в 2026 году

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE

Военный пенсионер может даже не догадываться, что на протяжении многих лет получает меньше, чем ему положено. В 2026 году военные пенсии были проиндексированы на 12,1 %, но для каждого пенсионера сумма повышения оказалась разной. Если после перерасчета выплата оказалась ниже ожиданий, стоит проверить, как именно ее рассчитали. Важную роль играют денежное обеспечение, справки и данные пенсионного дела.

Об этом рассказали в "Мережі права", передает Новини.LIVE.

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Кто имеет право на перерасчет

Порядок назначения и перерасчета военных пенсий определяет Закон Украины № 2262-XII. Пенсию могут пересчитать, в частности, на основании документов, которые уже содержатся в пенсионном деле, а также на основании дополнительных документов, представленных пенсионером.

Отдельное основание — изменение денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих. В таком случае порядок и условия перерасчета определяет Кабинет Министров Украины.

Поэтому право на перерасчет возникает в зависимости от конкретных обстоятельств. Необходимо проверить основание для изменения выплаты, документы пенсионного дела и показатели, использованные при предыдущем расчете.

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Какие бывают перерасчеты военной пенсии

Эти два понятия часто путают. Индексация — это общее повышение пенсий по правилам, установленным государством.

Индивидуальный перерасчет — это проверка конкретного пенсионного дела и данных, влияющих на сумму выплаты. Поэтому после индексации пенсионер может отдельно проверить свое дело, если для этого есть основание.

Что изменилось в 2026 году

С 1 марта 2026 года военные пенсии были проиндексированы с применением коэффициента 1,121, то есть на 12,1%. Перерасчет проводился автоматически на основании материалов пенсионных дел. Повышение коснулось, в частности, пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если они соответствовали условиям постановления правительства.

При этом коэффициент 1,121 применялся к основному размеру пенсии, а различные надбавки и доплаты учитываются по отдельному порядку.

От чего зависит размер военной пенсии

При проверке важно посмотреть, какие именно данные использовались для расчета. В денежное обеспечение могут входить:

должностной оклад;

оклад по воинскому или специальному званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты;

премия.

Однако не каждая выплата, которую получал военнослужащий во время службы, автоматически включается в пенсионный расчет. Необходимо учитывать, какие именно составляющие должны быть учтены в конкретном пенсионном деле.

Какая справка повлияет на перерасчет

Справка о размере денежного обеспечения является одним из ключевых документов в делах о перерасчете военных пенсий. В ней указываются показатели, которые используются для нового расчета. Поэтому важно проверить сам документ, а также основание, на котором его выдали.

В справке следует проверить, правильно ли указаны:

должность;

военное или специальное звание;

должностной оклад;

оклад по званию;

стаж службы;

дополнительные виды денежного обеспечения;

премия.

Ошибка даже в одном показателе может повлиять на итоговую сумму пенсии.

Какие еще документы могут понадобиться

Единого пакета документов для всех ситуаций нет. Все зависит от причины перерасчета и документов, которые уже имеются в пенсионном деле.

Для проверки могут пригодиться:

документы о прохождении службы;

пенсионное удостоверение и материалы пенсионного дела;

справка о денежном обеспечении;

документы, подтверждающие отдельные составляющие денежного обеспечения;

предыдущие решения или ответы Пенсионного фонда;

другие документы, которые могут повлиять на размер пенсии.

Закон разрешает учитывать дополнительные документы, которые пенсионер подает для дальнейшего повышения пенсии.

Как самостоятельно проверить свою военную пенсию

Чтобы понять, правильно ли ПФУ определил сумму, следует:

Выяснить, по какому виду пенсии она была назначена. Посмотреть, какие показатели использовались при расчете. Проверить справку о денежном довольствии. Сравнить ее данные с документами о службе. Проверить ранее проведенные перерасчеты и индексации. Определить, какой именно показатель может влиять на размер выплаты.

Как подать заявление на перерасчет

Если конкретное основание предусматривает обращение пенсионера, заявление следует подать в письменной форме и приложить документы, подтверждающие право на перерасчет.

В обращении необходимо указать, какой именно перерасчет просит провести пенсионер, на какие нормы и документы он ссылается. Также следует сохранить подтверждение подачи заявления и копии всех приложенных документов. Это позволит в дальнейшем установить содержание обращения и позицию Пенсионного фонда.

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