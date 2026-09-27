Перерахунок військової пенсії: як збільшити виплати у 2026 році

Гроші в руках військового. Фото: Новини.LIVE

Військовий пенсіонер може навіть не здогадуватися, що роками отримує менше, ніж йому належить. У 2026 році військові пенсії проіндексували на 12,1%, але для кожного пенсіонера сума підвищення вийшла різною. Якщо після перерахунку виплата розчарувала, варто перевірити, як саме її розрахували. Значення мають грошове забезпечення, довідки та дані пенсійної справи.

Про це розповіли у "Мережі права", передає Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на перерахунок

Порядок призначення та перерахунку військових пенсій визначає Закон України №2262-XII. Пенсію можуть перерахувати, зокрема, за документами, які вже містяться у пенсійній справі, а також за додатковими документами, поданими пенсіонером.

Окрема підстава — зміна грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. У такому випадку порядок і умови перерахунку визначає Кабінет Міністрів України.

Тому право на перерахунок виникає залежно від конкретних обставин. Потрібно перевірити підставу для зміни виплати, документи пенсійної справи та показники, використані під час попереднього розрахунку.

Читайте також:

Які бувають перерахунки військової пенсії

Ці два поняття часто плутають. Індексація — це загальне підвищення пенсій за правилами, встановленими державою.

Індивідуальний перерахунок — це перевірка конкретної пенсійної справи та даних, які впливають на суму виплати. Тому після індексації пенсіонер може окремо перевірити свою справу, якщо для цього є підстава.

Що змінилося у 2026 році

З 1 березня 2026 року військові пенсії проіндексували із застосуванням коефіцієнта 1,121, тобто на 12,1%. Перерахунок проводився автоматично за матеріалами пенсійних справ. Підвищення стосувалося, зокрема, пенсій за вислугу років, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, якщо вони відповідали умовам постанови уряду.

При цьому коефіцієнт 1,121 застосовувався до основного розміру пенсії, а різні надбавки та доплати мають окремий порядок врахування.

Від чого залежить розмір військової пенсії

Під час перевірки важливо подивитися, які саме дані використали для розрахунку. До грошового забезпечення можуть входити:

посадовий оклад;

оклад за військовим або спеціальним званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати;

премія.

Але кожну виплату, яку отримував військовослужбовець під час служби, автоматично до пенсійного розрахунку не додають. Потрібно дивитися, які саме складові мають враховуватися у конкретній пенсійній справі.

Яка довідка вплине на перерахунок

Довідка про розмір грошового забезпечення є одним із ключових документів у справах про перерахунок військових пенсій. У ній зазначають показники, які використовують для нового розрахунку. Тому важливо перевірити сам документ, а також підставу, на якій його видали.

У довідці варто подивитися, чи правильно зазначені:

посада;

військове або спеціальне звання;

посадовий оклад;

оклад за званням;

вислуга років;

додаткові види грошового забезпечення;

премія.

Помилка навіть в одному показнику може вплинути на підсумкову суму пенсії.

Які ще документи можуть знадобитися

Єдиного пакету для всіх ситуацій немає. Все залежить від причини перерахунку та документів, які вже є у пенсійній справі.

Для перевірки можуть знадобитися:

документи про проходження служби;

пенсійне посвідчення та матеріали пенсійної справи;

довідка про грошове забезпечення;

документи, які підтверджують окремі складові грошового забезпечення;

попередні рішення або відповіді Пенсійного фонду;

інші документи, які можуть впливати на розмір пенсії.

Закон дозволяє враховувати додаткові документи, які пенсіонер подає для подальшого підвищення пенсії.

Як самостійно перевірити свою військову пенсію

Щоб зрозуміти, чи правильно ПФУ визначив суму, варто:

З'ясувати, за яким видом пенсії її призначили. Подивитися, які показники використали під час розрахунку. Перевірити довідку про грошове забезпечення. Зіставити її дані з документами про службу. Перевірити проведені раніше перерахунки та індексації. Визначити, який саме показник може впливати на розмір виплати.

Як подати заяву на перерахунок

Якщо конкретна підстава передбачає звернення пенсіонера, заяву варто подати письмово та додати документи, які підтверджують право на перерахунок.

У зверненні потрібно вказати, який саме перерахунок просить провести пенсіонер, на які норми та документи він посилається. Також варто зберегти підтвердження подання заяви та копії всіх доданих документів. Це дозволить надалі встановити зміст звернення та позицію Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінити правила зарахування страхового стажу мобілізованим військовим. Активісти пропонують враховувати бойові умови служби та розглянути додаткове зарахування стажу для захисників.

Також Новини.LIVE розповідали, як робота за кордоном може вплинути на українську пенсію. Польський стаж за угодою з Україною можуть враховувати для визначення права на пенсію, а німецький — за окремими правилами, якщо людині бракує років стажу. Водночас іноземні періоди мають бути підтверджені документами, а їх зарахування не завжди збільшує розмір української виплати.