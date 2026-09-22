Мобілізованим хочуть по-новому рахувати стаж: що буде з пенсіями

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

В Україні активісти домагаються перегляду правил зарахування страхового стажу мобілізованим військовослужбовцям. У межах ініціативи "Стаж під вогнем" вони пропонують враховувати умови бойової служби та розглянути додаткове зарахування стажу. Водночас у Мінсоцполітики пояснюють, що норми про вислугу років і страховий стаж для пенсії за віком діють за різними правилами.

Про це повідомило видання "Ветеран", передають Новини.LIVE.

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Чому активісти порушили питання про стаж мобілізованих

В Україні продовжується ініціатива "Стаж під вогнем", учасники якої виступають за зміну підходів до обчислення страхового стажу мобілізованих військовослужбовців.

Ініціатори вважають, що мобілізовані захисники мають отримувати соціальні гарантії у сфері пенсійного забезпечення, які відповідатимуть гарантіям для інших категорій військовослужбовців.

У межах ініціативи активісти, ветерани, військовослужбовці, родини людей, які перебували або перебувають у полоні держави-агресора, а також інші громадяни направили колективне звернення до п'яти державних посадовців. У ньому вони порушили питання можливих змін до законодавства у сфері пенсійного забезпечення мобілізованих.

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За словами однієї з ініціаторок "Стажу під вогнем" Ірини Гребцової, цього разу автори звернення запропонували інший юридичний підхід до проблеми та поставили нове питання.

Однак, як стверджує активістка, у відповідь заявники знову отримали посилання на попередні роз'яснення.

Чому активісти вважають чинні правила недостатніми

Учасники ініціативи звертають увагу на ситуацію цивільних громадян, які після початку повномасштабної війни залишили роботу, професію та звичне життя, щоб стати на захист України.

На думку активістів, після завершення військової служби частина таких людей через стан здоров'я може не мати можливості повернутися до своєї попередньої роботи або продовжувати трудову діяльність у звичайному режимі.

Це, своєю чергою, може вплинути на можливість накопичити необхідну кількість страхового стажу для майбутнього виходу на пенсію.

Ініціатори "Стажу під вогнем" вважають, що чинний підхід недостатньо враховує специфіку проходження військової служби під час бойових дій та, на їхню думку, не забезпечує належного рівня соціального захисту мобілізованих.

Зокрема, вони посилаються на положення статті 24 Закону України №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

За твердженням активістів, за загальним правилом період служби мобілізованого зараховується до страхового стажу у співвідношенні один місяць служби до одного місяця страхового стажу.

Водночас вони наголошують, що військовослужбовець під час служби може перебувати безпосередньо в районі бойових дій, отримати поранення або потрапити в полон. На думку ініціаторів, такі обставини мають враховуватися при визначенні майбутнього пенсійного забезпечення.

Який підхід до стажу пропонують активісти

У новому колективному зверненні ініціатори пропонують розглянути питання в межах цивільної солідарної пенсійної системи.

Вони звертають увагу на те, що цивільне законодавство вже передбачає механізми додаткового зарахування страхового стажу для окремих категорій працівників, які працюють у шкідливих або особливо важких умовах.

Тому активісти хочуть отримати відповідь, чому подібний підхід не може бути розглянутий щодо мобілізованих військовослужбовців, які тривалий час виконують завдання в умовах бойових дій.

"У колективному зверненні ми поставили питання в межах цивільної солідарної пенсійної системи: якщо цивільне законодавство вже передбачає механізми додаткового зарахування страхового стажу для окремих категорій, зайнятих у шкідливих та особливо важких умовах праці. То чому такий механізм навіть не хочуть розглядати для мобілізованих захисників, які роками перебувають в умовах бойових дій? Нам фактично відповіли старими листами", — повідомила Ірина Гребцова.

Активісти також наголошують, що військовослужбовець у районі активних бойових дій не має можливості працювати за звичайним графіком цивільного працівника, зокрема 40 годин на тиждень.

У межах ініціативи порушується і питання відмінностей у пенсійному забезпеченні мобілізованих учасників бойових дій та інших категорій військовослужбовців, які активісти вважають нерівністю.

Крім того, вони виступають за вироблення єдиних підходів до визначення права на пенсію залежно від набутого страхового стажу.

Що пояснили у Мінсоцполітики

На колективне звернення відреагували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

У відомстві пояснили, що правило, за яким один місяць служби може зараховуватися як три, не застосовується до страхового стажу, необхідного для призначення звичайної пенсії за віком.

За інформацією міністерства, таке співвідношення стосується вислуги років під час призначення спеціальної пенсії військовослужбовцям.

Для мобілізованих, своєю чергою, передбачений інший механізм — можливість дострокового призначення пенсії за віком за умови меншої тривалості необхідного страхового стажу.

У Мінсоцполітики також наголосили, що закони №2262 та №1058 регулюють різні за своєю правовою природою види пенсійного забезпечення.

Тобто у відомстві окремо розглядають спеціальні пенсії військовослужбовців та звичайні пенсії за віком. Для останніх страховий стаж обчислюється за іншими правилами. Чинні роз'яснення держави також пов'язують право на пенсію за віком із тривалістю набутого страхового стажу.

Які зміни у пенсійній системі планує держава

У Мінсоцполітики повідомили, що наразі завершується підготовка законопроєкту, який має бути спрямований на проведення комплексної пенсійної реформи.

Одним із ключових напрямів майбутніх змін у відомстві називають запровадження єдиних підходів до визначення розміру пенсій залежно від сплачених страхових внесків.

Також планується трансформувати спеціальні пенсії у професійне пенсійне забезпечення.

Окремо у міністерстві заявили про намір запровадити додаткову державну виплату для ветеранів, які захищають Україну від збройної агресії Росії.

За задумом відомства, розмір такої виплати визначатиметься за чіткими критеріями та залежатиме від тривалості бойового досвіду.

Водночас запропонований активістами перегляд правил зарахування страхового стажу мобілізованим наразі є предметом їхньої ініціативи, а не вже ухваленою зміною законодавства.

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