Мобилизованным хотят по-новому рассчитывать стаж: что будет с пенсиями

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

В Украине активисты добиваются пересмотра правил зачета страхового стажа мобилизованным военнослужащим. В рамках инициативы "Стаж под огнем" они предлагают учитывать условия боевой службы и рассмотреть вопрос о дополнительном зачете стажа. В то же время в Минсоцполитики поясняют, что нормы о выслуге лет и страховом стаже для пенсии по возрасту действуют по разным правилам.

Об этом сообщило издание "Ветеран", передают Новини.LIVE.

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Почему активисты подняли вопрос о стаже мобилизованных

В Украине продолжается инициатива "Стаж под огнем", участники которой выступают за изменение подходов к исчислению страхового стажа мобилизованных военнослужащих.

Инициаторы считают, что мобилизованные защитники должны получать социальные гарантии в сфере пенсионного обеспечения, которые будут соответствовать гарантиям для других категорий военнослужащих.

В рамках инициативы активисты, ветераны, военнослужащие, семьи людей, которые находились или находятся в плену у государства-агрессора, а также другие граждане направили коллективное обращение к пяти государственным должностным лицам. В нем они подняли вопрос о возможных изменениях в законодательстве в сфере пенсионного обеспечения мобилизованных.

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По словам одной из инициаторов "Стажа под огнем" Ирины Гребцовой, на этот раз авторы обращения предложили иной юридический подход к проблеме и поставили новый вопрос.

Однако, как утверждает активистка, в ответ заявители вновь получили ссылку на предыдущие разъяснения.

Почему активисты считают действующие правила недостаточными

Участники инициативы обращают внимание на ситуацию гражданских лиц, которые после начала полномасштабной войны оставили работу, профессию и привычную жизнь, чтобы встать на защиту Украины.

По мнению активистов, после завершения военной службы часть таких людей из-за состояния здоровья может не иметь возможности вернуться к своей прежней работе или продолжать трудовую деятельность в обычном режиме.

Это, в свою очередь, может повлиять на возможность накопить необходимое количество страхового стажа для будущего выхода на пенсию.

Инициаторы проекта "Стаж под огнем" считают, что действующий подход недостаточно учитывает специфику прохождения военной службы во время боевых действий и, по их мнению, не обеспечивает надлежащего уровня социальной защиты мобилизованных.

В частности, они ссылаются на положения статьи 24 Закона Украины № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По утверждению активистов, по общему правилу период службы мобилизованного зачисляется в страховой стаж в соотношении один месяц службы к одному месяцу страхового стажа.

В то же время они подчеркивают, что военнослужащий во время службы может находиться непосредственно в районе боевых действий, получить ранение или попасть в плен. По мнению инициаторов, такие обстоятельства должны учитываться при определении будущего пенсионного обеспечения.

Какой подход к стажу предлагают активисты

В новом коллективном обращении инициаторы предлагают рассмотреть этот вопрос в рамках гражданской солидарной пенсионной системы.

Они обращают внимание на то, что гражданское законодательство уже предусматривает механизмы дополнительного зачета страхового стажа для отдельных категорий работников, работающих в вредных или особо тяжелых условиях.

Поэтому активисты хотят получить ответ, почему подобный подход не может быть рассмотрен в отношении мобилизованных военнослужащих, которые длительное время выполняют задачи в условиях боевых действий.

"В коллективном обращении мы задали вопрос в рамках гражданской солидарной пенсионной системы: если гражданское законодательство уже предусматривает механизмы дополнительного зачета страхового стажа для отдельных категорий, занятых в вредных и особо тяжелых условиях труда. то почему такой механизм даже не хотят рассматривать для мобилизованных защитников, которые годами находятся в условиях боевых действий? Нам фактически ответили старыми письмами", — сообщила Ирина Гребцова.

Активисты также отмечают, что военнослужащий в районе активных боевых действий не имеет возможности работать по обычному графику гражданского работника, в частности 40 часов в неделю.

В рамках инициативы поднимается и вопрос о различиях в пенсионном обеспечении мобилизованных участников боевых действий и других категорий военнослужащих, которые активисты считают проявлением неравенства.

Кроме того, они выступают за выработку единых подходов к определению права на пенсию в зависимости от накопленного страхового стажа.

Что объяснили в Минсоцполитики

На коллективное обращение отреагировали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

В ведомстве пояснили, что правило, согласно которому один месяц службы может засчитываться как три, не применяется к страховому стажу, необходимому для назначения обычной пенсии по возрасту.

По информации министерства, такое соотношение касается выслуги лет при назначении специальной пенсии военнослужащим.

Для мобилизованных, в свою очередь, предусмотрен другой механизм — возможность досрочного назначения пенсии по возрасту при меньшей продолжительности необходимого страхового стажа.

В Минсоцполитики также подчеркнули, что законы № 2262 и № 1058 регулируют разные по своей правовой природе виды пенсионного обеспечения.

То есть в ведомстве отдельно рассматривают специальные пенсии военнослужащих и обычные пенсии по возрасту. Для последних страховой стаж рассчитывается по другим правилам. Действующие разъяснения государства также связывают право на пенсию по возрасту с продолжительностью приобретенного страхового стажа.

Какие изменения в пенсионной системе планирует государство

В Минсоцполитики сообщили, что в настоящее время завершается подготовка законопроекта, который должен быть направлен на проведение комплексной пенсионной реформы.

Одним из ключевых направлений предстоящих изменений в ведомстве называют внедрение единых подходов к определению размера пенсий в зависимости от уплаченных страховых взносов.

Также планируется преобразовать специальные пенсии в профессиональное пенсионное обеспечение.

Отдельно в министерстве заявили о намерении ввести дополнительную государственную выплату для ветеранов, защищающих Украину от вооруженной агрессии России.

По замыслу ведомства, размер такой выплаты будет определяться по четким критериям и зависеть от продолжительности боевого опыта.

В то же время предложенный активистами пересмотр правил зачета страхового стажа мобилизованным на данный момент является предметом их инициативы, а не уже принятым изменением законодательства.

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