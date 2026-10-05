Надбавка до пенсії від 300 до 570 грн: хто точно отримає більшу суму в жовтні

Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі категорії пенсіонерів мають право на щомісячні надбавки до фінансового забезпечення. Йдеться про спеціальні доплати після досягнення отримувачем певного віку. Контролюючий орган автоматично здійснює перерахунок суми, тому звертатися із заявою в жовтні 2026 року не доведеться. Ми дізналися, хто може розраховувати на підвищені пенсії найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про вікові надбавки до пенсійного забезпечення у жовтні.

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Розмір вікових доплат до пенсії

Окремими постановами Кабінету Міністрів регулюється встановлення вікових надбавок до пенсій. Як тільки людині виповнюється 70 років, вона має право на підвищений розмір щомісячної виплати. Сума зростає ще двічі через кожні п'ять років.

Якщо протягом жовтня пенсіонерам виповниться 70 років, ПФУ здійснить перерахунок фінансового забезпечення та підвищить його на 300 грн. Для отримувачів від 75 до 79 років розмір надбавки становить 456 грн. А після досягнення 80 років можна розраховувати на надбавку 570 грн.

"Нарахування починається з дня народження, тому за перший місяць сума може бути меншою. Звісно, 300, 456 чи навіть 570 грн — далеко не ті гроші, які здатні суттєво змінити життя людини", — зауважив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Основною вимогою для встановлення надбавки є сума загальної пенсійної виплати — вона не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Якщо людина отримує більше, вікова доплата не призначається.

Мінімальна та максимальна пенсія у жовтні

Раніше ми розповідали, чи зміняться суми пенсійного забезпечення для українців найближчим часом. Соціальні стандарти у жовтні 2026 року переглядати не планують, тому розмір мінімальної пенсії залишиться на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн.

Для інших категорій отримувачів, які мають право на підвищені виплати, суми будуть становити:

4 213 грн — для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок);

4 213 грн — для людей від 80 років (не менше 25 років стажу для чоловіків і 20 років для жінок);

4 050 грн — для пенсіонерів від 70 до 80 років із повним страховим стажем;

3 406 грн — для інших непрацюючих осіб.

Максимальна пенсія у 2026 році дорівнює десятикратному прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 25 950 грн. З 1 січня показники можуть змінитися, оскільки в законопроєкті "Про Державний бюджет України на 2027 рік" прописали підвищення ПМ для непрацездатних осіб до 2 878 грн (+283 грн).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть зарахувати до страхового стажу періоди догляду за дитиною до трьох років. Для цього навіть не потрібно бути офіційно працевлаштованим. Однак правила залежать від дати перебування в декреті та наявності обов’язкових документів.

Також Новини.LIVE розповідали, що військові пенсії проіндексували на 12,1% у березні 2026 року. Водночас розмір підвищення фінансового забезпечення був різним для кожного пенсіонера. Ми дізналися, чому виникає право на індивідуальний перерахунок суми.