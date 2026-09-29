Догляд за дитиною зарахують до стажу: які документи потрібні

Пенсіонерка. Фото: УНІАН

Українцям, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, іноді можуть зарахувати до нього періоди без офіційного працевлаштування. Йдеться про догляд за дитиною до трьох років, але важливо, коли саме це було. Правила відрізняються для різних перодів, тому можуть знадобитися додаткові документи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Трудове та пенсійне право.

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Якщо дитину доглядали до 2004 року

Для періодів до 1 січня 2004 року можуть знадобитися підтверджуючі документи. Серед них:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт дитини;

за передбачених законодавством умов — довідка органу соцзахисту про отримання відповідної допомоги.

Як рахують стаж за 2004 рік

Для 2004 року діють окремі правила. Якщо людина доглядала за дитиною у період з 1 січня до 31 грудня 2004 року, може знадобитися документ, який підтверджує отримання допомоги по догляду за дитиною. Наприклад, це може бути довідка органу соціального захисту населення.

Після 2004 року інформація про страховий стаж переважно потрапляє до системи персоніфікованого обліку ПФУ. Якщо потрібні відомості вже є в реєстрі, додаткові папери не потрібні.

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Коли даних бракує, період можна підтвердити документами з місця роботи. Наприклад, відомостями про надання відпустки для догляду за дитиною.

Якщо жінка офіційно працювала

Коли жінка працювала офіційно та роботодавець сплачував за неї страхові внески, стаж підтверджується трудовою книжкою та даними про внески. Окреме зарахування періоду за фактом народження дитини в такій ситуації не потрібне.

Що змінилося з 1 січня 2026 року

З 2026 року до страхового стажу можуть зараховувати період догляду за дитиною до одного року, якщо людина отримує державну допомогу. Також до стажу можуть входити періоди догляду за дитиною від одного до трьох років. Це стосується як працюючих жінок, так і безробітних.

Для окремих випадків внески за людину сплачуються без додаткового звернення до Пенсійного фонду — зокрема, якщо продовжують отримувати допомогу при народженні або усиновленні дитини, призначену до 1 січня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому з пенсії можуть утримувати частину виплати. До 50% можуть стягувати на аліменти, відшкодування збитків підприємству або шкоди через каліцтво чи смерть потерпілого. За іншими підставами відрахування обмежені 20%, а для надміру виплачених коштів діють окремі правила повернення.

Також Новини.LIVE писали, як працюючим пенсіонерам отримати перерахунок. Право на підвищення виникає після 24 місяців страхового стажу, але чекати квітневого перерахунку ПФУ для цього необов’язково. Пенсіонер може сам звернутися до Пенсійного фонду, маючи паспорт і податковий номер.