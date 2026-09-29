Уход за ребенком будет засчитан в стаж: какие документы нужны

Пенсионерка. Фото: УНИАН

Украинцам, у которых не хватает страхового стажа для получения пенсии, иногда могут зачесть в него периоды без официального трудоустройства. Речь идет об уходе за ребенком до трех лет, но важно, когда именно это было. Правила различаются для разных периодов, поэтому могут потребоваться дополнительные документы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Трудовое и пенсионное право.

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Если за ребенком ухаживали до 2004 года

Для периодов до 1 января 2004 года могут понадобиться подтверждающие документы. Среди них:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт ребенка;

при наличии предусмотренных законодательством условий — справка органа социальной защиты о получении соответствующего пособия.

Как рассчитывается стаж за 2004 год

Для 2004 года действуют отдельные правила. Если человек ухаживал за ребенком в период с 1 января по 31 декабря 2004 года, может понадобиться документ, подтверждающий получение пособия по уходу за ребенком. Например, это может быть справка органа социальной защиты населения.

После 2004 года информация о страховом стаже в основном поступает в систему персонифицированного учета ПФУ. Если необходимые сведения уже есть в реестре, дополнительные документы не требуются.

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Если данных не хватает, период можно подтвердить документами с места работы. Например, сведениями о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Если женщина работала официально

Если женщина работала официально и работодатель уплачивал за нее страховые взносы, стаж подтверждается трудовой книжкой и данными о взносах. Отдельного зачета периода по факту рождения ребенка в такой ситуации не требуется.

Что изменилось с 1 января 2026 года

С 2026 года в страховой стаж может зачисляться период ухода за ребенком до одного года, если человек получает государственную помощь. Также в стаж могут входить периоды ухода за ребенком от одного до трех лет. Это касается как работающих женщин, так и безработных.

В отдельных случаях взносы за человека уплачиваются без дополнительного обращения в Пенсионный фонд — в частности, если продолжают получать пособие при рождении или усыновлении ребенка, назначенное до 1 января 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему из пенсии могут удерживать часть выплаты. До 50% могут взимать на алименты, возмещение убытков предприятию или ущерба в связи с увечьем или смертью потерпевшего. По другим основаниям отчисления ограничены 20%, а для излишне выплаченных средств действуют отдельные правила возврата.

Также Новини.LIVE писали, как работающим пенсионерам получить перерасчет. Право на повышение возникает после 24 месяцев страхового стажа, но ждать апрельского перерасчета ПФУ для этого необязательно. Пенсионер может самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, имея при себе паспорт и налоговый номер.