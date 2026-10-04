Выплата пенсий в октябре 2026 года: кто из украинцев получит деньги раньше

Отделение Укрпошты. Фото: УНИАН

Граждане Украины получают пенсии по графику. Всегда полезно знать, когда ожидать денежного перевода или готовиться к посещению почтового отделения. В то же время некоторым категориям лиц средства начисляют раньше — финансовое обеспечение поступает им в первой половине месяца, а не до 25 числа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев пенсия ежемесячно поступает раньше.

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Какой график выплаты пенсий в Украине

Согласно информации Пенсионного фонда, предприятия почтовой связи и банковские учреждения ежемесячно осуществляют выплату/доставку пенсионных выплат в период с 4 по 25 число. Узнать точную дату можно различными способами, в частности на горячей линии ПФУ, в сервисном центре или в личном кабинете на портале.

"Выплата пенсий предприятиями почтовой связи может осуществляться непосредственно в отделениях почтовой связи или с доставкой на домашний адрес пенсионера в соответствии с графиком обслуживания по каждому участку доставки", — уточнили в контролирующем органе.

Каждый желающий при необходимости может изменить способ получения пенсии. Для этого необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Кроме того, есть возможность оформить выдачу на доверенное лицо, если личное присутствие на почте невозможно.

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Некоторые категории граждан получают выплаты раньше. Речь идет о пенсионерах, имеющих право на повышение суммы в соответствии с нормами закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а именно:

участниках боевых действий;

людях с инвалидностью вследствие войны;

членах семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

лицах с особыми заслугами перед Украиной.

Приоритетное получение пенсии предусматривает начисление или доставку денег до 10 числа включительно. Иногда возникают задержки из-за нехватки средств в государственном бюджете, проблем с идентификацией, технических неисправностей или даже истечения срока действия банковской карты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие минимальные пенсии получат люди с инвалидностью в октябре 2026 года. Сумма зависит от установленной группы инвалидности и размера пенсии по возрасту. Однако выплата не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно. Льготные условия предусмотрены для украинцев с достаточным страховым стажем: от 25 лет — для мужчин, от 20 лет — для женщин. Обязательно требуется удостоверение УБД.