Виплата пенсій у жовтні 2026 року: хто з українців отримає гроші раніше

Коли виплатять пенсії у жовтні та хто з українців першим отримає гроші
Громадяни України отримують пенсії за графіком. Завжди корисно знати, коли очікувати на грошовий переказ або готуватися до відвідування поштового відділення. Водночас деяким категоріям осіб нараховують кошти раніше — фінансове забезпечення приходить їм у першій половині місяця, а не до 25 числа.
Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців пенсія щомісяця приходить раніше.
Який графік виплати пенсій в Україні
Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, підприємства поштового зв’язку та банківські установи щомісяця здійснюють виплату/доставку фінансового забезпечення у період із 4 по 25 число. Дізнатися точну дату можна різними способами, зокрема на гарячій лінії ПФУ, в сервісному центрі чи в особистому кабінеті на порталі.
"Виплата пенсій підприємствами поштового зв’язку може здійснюватися безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку або з доставкою на домашню адресу пенсіонера згідно з графіком обслуговування за кожною доставною дільницею", — уточнили в контролюючому органі.
Кожна особа за потреби може змінити спосіб отримання пенсії. Для цього необхідно звернутися в ПФУ з відповідною заявою. Плюс є змога оформити видачу на довірену людину, якщо особиста присутність на пошті неможлива.
Хто першим отримає пенсію у жовтні
Деякі категорії громадян отримують виплати раніше. Йдеться про пенсіонерів, які мають право на підвищення суми відповідно до норм закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а саме:
- учасників бойових дій;
- людей з інвалідністю внаслідок війни;
- членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України;
- осіб з особливими заслугами перед Україною.
Пріоритетне одержання пенсії передбачає нарахування або доставлення коштів до 10 числа включно. Інколи трапляються затримки внаслідок нестачі коштів у державному бюджеті, через проблеми з ідентифікацією, технічні несправності або навіть закінчення терміну дії банківської картки.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, які мінімальні пенсії отримають особи з інвалідністю у жовтні 2026 року. Сума залежить від встановленої групи та розміру пенсії за віком. Однак виплата не може бути меншою прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн.
Також Новини.LIVE розповідали, коли учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково. Пільгові умови передбачені для українців із достатнім страховим стажем: від 25 років — для чоловіків, від 20 років — для жінок. Обов’язково вимагається посвідчення УБД.