Виплата пенсій у жовтні 2026 року: хто з українців отримає гроші раніше

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Громадяни України отримують пенсії за графіком. Завжди корисно знати, коли очікувати на грошовий переказ або готуватися до відвідування поштового відділення. Водночас деяким категоріям осіб нараховують кошти раніше — фінансове забезпечення приходить їм у першій половині місяця, а не до 25 числа.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців пенсія щомісяця приходить раніше.

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Який графік виплати пенсій в Україні

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, підприємства поштового зв’язку та банківські установи щомісяця здійснюють виплату/доставку фінансового забезпечення у період із 4 по 25 число. Дізнатися точну дату можна різними способами, зокрема на гарячій лінії ПФУ, в сервісному центрі чи в особистому кабінеті на порталі.

"Виплата пенсій підприємствами поштового зв’язку може здійснюватися безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку або з доставкою на домашню адресу пенсіонера згідно з графіком обслуговування за кожною доставною дільницею", — уточнили в контролюючому органі.

Кожна особа за потреби може змінити спосіб отримання пенсії. Для цього необхідно звернутися в ПФУ з відповідною заявою. Плюс є змога оформити видачу на довірену людину, якщо особиста присутність на пошті неможлива.

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Хто першим отримає пенсію у жовтні

Деякі категорії громадян отримують виплати раніше. Йдеться про пенсіонерів, які мають право на підвищення суми відповідно до норм закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а саме:

учасників бойових дій;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

осіб з особливими заслугами перед Україною.

Пріоритетне одержання пенсії передбачає нарахування або доставлення коштів до 10 числа включно. Інколи трапляються затримки внаслідок нестачі коштів у державному бюджеті, через проблеми з ідентифікацією, технічні несправності або навіть закінчення терміну дії банківської картки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які мінімальні пенсії отримають особи з інвалідністю у жовтні 2026 року. Сума залежить від встановленої групи та розміру пенсії за віком. Однак виплата не може бути меншою прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — 2 595 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, коли учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково. Пільгові умови передбачені для українців із достатнім страховим стажем: від 25 років — для чоловіків, від 20 років — для жінок. Обов’язково вимагається посвідчення УБД.