Дострокова пенсія для УБД: коли можна оформити та які виплати нарахують

Посвідчення та медаль УБД на військовій формі. Фото: УНІАН.

Учасники бойових дій в Україні, згідно з законодавством, можуть оформити пенсію за віком раніше, ніж то передбачено загальними умовами. У 2026 році для цього чоловікам потрібно досягти 55 років і мати щонайменше 25 років страхового стажу, а жінкам зі статусом УБД — 50 років та не менше 20 років стажу.

Які виплати передбачені для УБД та як оформити пенсію, розповідають Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Хто з УБД може вийти на пенсію достроково

Право на дострокове призначення пенсії за віком для учасників бойових дій передбачене статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У 2026 році пенсію на пільгових умовах можуть оформити:

чоловіки — після досягнення 55 років, якщо страховий стаж становить щонайменше 25 років;

жінки — після досягнення 50 років, якщо мають не менше 20 років страхового стажу.

При цьому обов’язковою умовою є офіційно підтверджений статус учасника бойових дій.

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Яким буде розмір пенсії

Під час розрахунку суми пенсійних виплат беруться до уваги страховий стаж та заробіток ветерана. До того ж, УБД належить підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 648,75 грн, адже прожитковий мінімум становить 2 595 грн.

Відповідно до змін у законодавстві, які запрацювали з 1 березня 2026 року, загальний розмір щомісячної пенсійної виплати УБД з урахуванням передбачених законодавством доплат і підвищень не може бути меншим за 6 197 грн. Якщо розрахована виплата нижча, призначається щомісячна державна адресна допомога до цієї суми.

Як оформити дострокову пенсію

Подати заяву на призначення пенсії можна кількома способами. Зокрема, звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Також документи можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або засобами порталу "Дія".

Для оформлення пенсії, зокрема, знадобляться паспорт, РНОКПП, документи, що підтверджують страховий стаж, посвідчення учасника бойових дій та інші документи, необхідні для призначення виплати.

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