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Головна Економіка Пільга на дрова для УБД: скільки виплатять в новому опалювальному сезоні

Пільга на дрова для УБД: скільки виплатять в новому опалювальному сезоні

Ua ru
14 вересня 2026 15:10
Пільга на комуналку для УБД: яку суму дають на дрова у 2026 році та як отримати
Чоловік тримає дрова в руках. Фото: magnific.com

Учасники бойових дій, які проживають у будинках без центрального опалення, можуть скористатися пільгою на придбання твердого палива та скрапленого газу. У 2026 році знижка на дрова становить 75% у межах установлених норм. Для її отримання необхідно щороку подавати заяву.

Про те, як нараховується пільга на дрова для УБД, розповіли фахівці "Гончаренко-центру", передають Новини.LIVE

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Яку пільгу на дрова мають учасники бойових дій

Однією з передбачених державою пільг для УБД є 75-відсоткова знижка на придбання твердого палива та скрапленого газу. Скористатися нею можуть особи, які проживають у будинках без централізованого опалення.

Пільга надається в межах норм, установлених для продажу палива населенню. Для її призначення необхідно щороку звертатися із відповідною заявою.

Розмір виплати визначається з урахуванням:

Читайте також:
  • установленого відсотка пільгової знижки;
  • мінімальної норми забезпечення твердим паливом;
  • граничної вартості палива, визначеної на відповідний рік.

Скільки виплатять на дрова УБД у 2026 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356, мінімальна річна норма забезпечення твердим паливом для домогосподарства становить 2 тонни на рік.

За даними Пенсійного фонду України, граничний показник вартості твердого палива у 2026 році становить 4 602,57 грн за одну тонну.

Таким чином, нормативна вартість двох тонн дров становить:
4 602,57 грн × 2 = 9 205,14 грн.

Оскільки учасникам бойових дій компенсують 75% цієї суми, розмір пільги становить приблизно:

9 205,14 грн × 75% = 6 903,85 грн на рік.

Отже, у 2026 році виплата на дрова для УБД може становити близько 6 903,85 грн на рік у межах установлених норм.

Чи враховують дохід під час призначення пільги

Пільгу на тверде паливо не варто плутати із житловою субсидією. Для призначення пільги ветеранам війни розмір доходу не враховується, тому декларацію про доходи та витрати подавати не потрібно.

Натомість під час звернення за житловою субсидією дохід домогосподарства має значення. У такому випадку заявник повинен подати відповідну декларацію.

Чи потрібна довідка про пічне опалення

Для призначення пільги на тверде паливо необхідно надати документ, який підтверджує наявність у будинку пічного опалення.

Водночас для призначення субсидії окрема довідка про пічне опалення не потрібна. Відомості про спосіб опалення зазначаються в декларації про доходи та витрати осіб, які звертаються за субсидією.

Як отримати виплату у 2026 році

Для отримання пільги на придбання дров у 2026 році потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати нову заяву.

Оскільки заява на пільгу подається щороку, наявність такої виплати в попередньому році не означає, що її буде призначено автоматично на наступний період.

Розмір допомоги розраховується відповідно до чинних нормативів, установленої знижки та граничної вартості твердого палива на відповідний рік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку фінансову підтримку надає держава учасникам бойових дій в Україні. Йдеться не лише про разові виплати, а й про постійні доплати та соціальні гарантії. Щоб отримати гроші, важливо перевірити, до якої категорії ви належите, та за потреби вчасно подати необхідні документи.

Також Новини.LIVE писали, як нараховують пільги на комуналку для УБД. При розрахунку беруться до уваги соціальні нормативи. Пільги розповсюджуються не лише на самого ветерана, а й на членів його родини, які проживають разом із ним та ведуть спільне господарство.

опалювальний сезон ветерани компенсація дрова пільги УБД
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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