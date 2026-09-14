Льгота на коммунальные услуги для УБД: какую сумму дают на дрова в 2026 году и как ее получить

Мужчина держит дрова в руках. Фото: magnific.com

Участники боевых действий, проживающие в домах без центрального отопления, могут воспользоваться льготой на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. В 2026 году скидка на дрова составляет 75% в пределах установленных норм. Для ее получения необходимо ежегодно подавать заявление.

О том, как начисляется льгота на дрова для участников боевых действий, рассказали специалисты "Гончаренко-центра", передают Новини.LIVE.

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Какую льготу на дрова имеют участники боевых действий

Одной из предусмотренных государством льгот для участников боевых действий является 75-процентная скидка на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Воспользоваться ею могут лица, проживающие в домах без централизованного отопления.

Льгота предоставляется в пределах норм, установленных для продажи топлива населению. Для ее получения необходимо ежегодно подавать соответствующее заявление.

Размер выплаты определяется с учетом:

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установленного процента льготной скидки;

минимальной нормы обеспечения твердым топливом;

предельной стоимости топлива, установленной на соответствующий год.

Сколько выплатят на дрова УБД в 2026 году

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2012 года № 356, минимальная годовая норма обеспечения твердым топливом для домохозяйства составляет 2 тонны в год.

По данным Пенсионного фонда Украины, предельный показатель стоимости твердого топлива в 2026 году составляет 4 602,57 грн за одну тонну.

Таким образом, нормативная стоимость двух тонн дров составляет:

4 602,57 грн × 2 = 9 205,14 грн.

Поскольку участникам боевых действий компенсируют 75 % этой суммы, размер льготы составляет примерно:

9 205,14 грн × 75 % = 6 903,85 грн в год.

Таким образом, в 2026 году выплата на дрова для участников боевых действий может составить около 6 903,85 грн в год в пределах установленных норм.

Учитывается ли доход при назначении льготы

Льготу на твердое топливо не следует путать с жилищной субсидией. При назначении льготы ветеранам войны размер дохода не учитывается, поэтому декларацию о доходах и расходах подавать не нужно.

Зато при обращении за жилищной субсидией доход домохозяйства имеет значение. В таком случае заявитель должен подать соответствующую декларацию.

Нужна ли справка о печном отоплении

Для назначения льготы на твердое топливо необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие в доме печного отопления.

В то же время для назначения субсидии отдельная справка о печном отоплении не требуется. Сведения о способе отопления указываются в декларации о доходах и расходах лиц, обращающихся за субсидией.

Как получить выплату в 2026 году

Для получения льготы на приобретение дров в 2026 году необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и подать новое заявление.

Поскольку заявление на льготу подается ежегодно, наличие такой выплаты в предыдущем году не означает, что она будет назначена автоматически на следующий период.

Размер помощи рассчитывается в соответствии с действующими нормативами, установленной скидкой и предельной стоимостью твердого топлива на соответствующий год.

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Также Новини.LIVE писали, как начисляются льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий. При расчете учитываются социальные нормативы. Льготы распространяются не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, которые проживают вместе с ним и ведут совместное хозяйство.