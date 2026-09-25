Досрочная пенсия для УБД: когда можно оформить и какие выплаты будут начислены

Когда УБД могут выйти на пенсию: требования к возрасту и стажу в октябре 2026 года
Участники боевых действий в Украине, согласно законодательству, могут оформить пенсию по возрасту раньше, чем это предусмотрено общими условиями. В 2026 году для этого мужчинам необходимо достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам со статусом УБД — 50 лет и не менее 20 лет стажа.
Какие выплаты предусмотрены для УБД и как оформить пенсию, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.
Кто из УБД может выйти на пенсию досрочно
Право на досрочное назначение пенсии по возрасту для участников боевых действий предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В 2026 году пенсию на льготных условиях могут оформить:
- мужчины — по достижении 55 лет, если страховой стаж составляет не менее 25 лет;
- женщины — по достижении 50 лет, при наличии не менее 20 лет страхового стажа.
При этом обязательным условием является официально подтвержденный статус участника боевых действий.
Каков будет размер пенсии
При расчете суммы пенсионных выплат учитываются страховой стаж и заработок ветерана. Кроме того, УБД полагается повышение пенсии в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время это 648,75 грн, ведь прожиточный минимум составляет 2 595 грн.
В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 марта 2026 года, общий размер ежемесячной пенсионной выплаты УБД с учетом предусмотренных законодательством доплат и повышений не может быть меньше 6 197 грн. Если рассчитанная выплата ниже, назначается ежемесячная государственная адресная помощь до этой суммы.
Как оформить досрочную пенсию
Подать заявление на назначение пенсии можно несколькими способами. В частности, обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.
Также документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал "Дія".
Для оформления пенсии, в частности, понадобятся паспорт, РНОКПП, документы, подтверждающие страховой стаж, удостоверение участника боевых действий и другие документы, необходимые для назначения выплаты.
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