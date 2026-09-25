Досрочная пенсия для УБД: когда можно оформить и какие выплаты будут начислены

Удостоверение и медаль УБД на военной форме. Фото: УНИАН

Участники боевых действий в Украине, согласно законодательству, могут оформить пенсию по возрасту раньше, чем это предусмотрено общими условиями. В 2026 году для этого мужчинам необходимо достичь 55 лет и иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам со статусом УБД — 50 лет и не менее 20 лет стажа.

Какие выплаты предусмотрены для УБД и как оформить пенсию, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.

Реклама

Кто из УБД может выйти на пенсию досрочно

Право на досрочное назначение пенсии по возрасту для участников боевых действий предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2026 году пенсию на льготных условиях могут оформить:

мужчины — по достижении 55 лет, если страховой стаж составляет не менее 25 лет;

женщины — по достижении 50 лет, при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

При этом обязательным условием является официально подтвержденный статус участника боевых действий.

Читайте также:

Каков будет размер пенсии

При расчете суммы пенсионных выплат учитываются страховой стаж и заработок ветерана. Кроме того, УБД полагается повышение пенсии в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время это 648,75 грн, ведь прожиточный минимум составляет 2 595 грн.

В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 марта 2026 года, общий размер ежемесячной пенсионной выплаты УБД с учетом предусмотренных законодательством доплат и повышений не может быть меньше 6 197 грн. Если рассчитанная выплата ниже, назначается ежемесячная государственная адресная помощь до этой суммы.

Как оформить досрочную пенсию

Подать заявление на назначение пенсии можно несколькими способами. В частности, обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Также документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через портал "Дія".

Для оформления пенсии, в частности, понадобятся паспорт, РНОКПП, документы, подтверждающие страховой стаж, удостоверение участника боевых действий и другие документы, необходимые для назначения выплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько выплатят на дрова участникам боевых действий в новом отопительном сезоне. Льгота предоставляется в пределах норм, установленных для продажи топлива населению. Для ее назначения необходимо ежегодно подавать соответствующее заявление.

Также Новини.LIVE писали, как участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны вернуть часть денег за аренду жилья. Право на компенсацию имеют официально трудоустроенные граждане. При этом человек должен фактически оплачивать аренду жилья в соответствующем отчетном календарном году.