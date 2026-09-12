Налоговая льгота для УБД: сколько денег можно вернуть за аренду жилья

Удостоверение УБД в руке. Фото: УНИАН

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны с 2026 года получили новую возможность снизить налоговую нагрузку. Речь идет о налоговой скидке на расходы по аренде жилья. При определенных условиях военнослужащие и ветераны могут вернуть часть уплаченного в течение года НДФЛ, если официально работают и самостоятельно оплачивают аренду.

Как участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны вернуть часть денег за аренду жилья, рассказали в Украинском центре защиты прав человека, передают Новини.LIVE.

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Кто может воспользоваться налоговой скидкой

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, предусмотренные Законом Украины от 16 июля 2025 года № 4536-ІХ. Согласно им, участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут претендовать на налоговую скидку по расходам на аренду жилья.

Воспользоваться этой возможностью могут официально трудоустроенные граждане, получающие заработную плату, с которой уплачивается налог на доходы физических лиц. При этом человек должен фактически оплачивать аренду жилья в соответствующем отчетном календарном году.

Таким образом, часть уплаченного НДФЛ можно вернуть в виде налоговой скидки.

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Какие условия необходимо выполнить

Право на налоговую скидку возникает при условии, что сам налогоплательщик и/или члены его семьи первой степени родства:

не владеют пригодным для проживания жильем, расположенным за пределами временно оккупированной территории Украины;

не получают бюджетных выплат, предусмотренных законодательством для компенсации расходов на проживание.

При этом существует предельный размер скидки. За календарный год она не может превышать 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего отчетного налогового года.

Сама сумма скидки рассчитывается по ставке НДФЛ 18%. При этом возврат не может превышать сумму налога на доходы физических лиц, фактически уплаченного человеком за соответствующий год.

Сколько можно вернуть за аренду квартиры

Допустим, участник боевых действий получает зарплату 30 000 грн в месяц. За год его доход составляет 360 000 грн, а сумма удержанного НДФЛ по ставке 18% — 64 800 грн.

При этом аренда квартиры обходится в 15 000 грн в месяц. За 12 месяцев человек потратит на жилье 180 000 грн.

Размер налоговой скидки составит:

180 000 грн × 18% = 32 400 грн.

Поскольку полученная сумма 32 400 грн меньше уплаченного за год НДФЛ в размере 64 800 грн, человек может претендовать на возврат 32 400 грн.

Как оформить возврат средств

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах в налоговый орган по месту регистрации.

К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие право на скидку и понесенные расходы. В частности, это удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, документы об оплате аренды — квитанции, чеки или платежные поручения, а также копия договора аренды жилья.

Также подаются копии паспорта и идентификационного кода.

Куда подавать декларацию

Налогоплательщик может выбрать один из трех способов подачи декларации:

лично или через уполномоченное лицо в орган ГНС по месту налогового учета;

отправить документы по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;

подать декларацию через Электронный кабинет налогоплательщика.

Декларацию за 2026 год можно подать с 1 января по 31 декабря 2027 года.

После проверки поданных документов Государственная налоговая служба должна вернуть средства в течение 60 дней. Деньги перечисляются на банковский счет, реквизиты которого плательщик указывает в декларации.

О каких нюансах нужно знать

Важно учесть срок подачи заявления. Если человек не воспользуется правом на налоговую скидку за 2026 год в течение 2027 года, в дальнейшем вернуть средства именно за этот период уже не получится.

Налоговая скидка не переносится на последующие годы, поэтому пропуск установленного срока фактически означает утрату права на возврат НДФЛ за соответствующий год.

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