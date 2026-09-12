Податкова знижка для УБД: скільки грошей можна повернути за оренду житла

Посвідчення УБД в руці. Фото: УНІАН

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни з 2026 року отримали нову можливість зменшити податкове навантаження. Йдеться про податкову знижку за витратами на оренду житла. За певних умов військові та ветерани можуть повернути частину сплаченого протягом року ПДФО, якщо офіційно працюють і самостійно оплачують оренду.

Як УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни повернути частину грошей за оренду житла, розповіли в Українському центрі захисту прав людини, передають Новини.LIVE.

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Хто може скористатися податковою знижкою

З 1 січня 2026 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, передбачені Законом України від 16 липня 2025 року №4536-ІХ. Відповідно до них учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть претендувати на податкову знижку за витратами на оренду житла.

Скористатися цією можливістю можуть офіційно працевлаштовані громадяни, які отримують заробітну плату, з якої сплачується податок на доходи фізичних осіб. Водночас людина повинна фактично оплачувати оренду житла у відповідному звітному календарному році.

Таким чином, частину сплаченого ПДФО можна повернути у вигляді податкової знижки.

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Які умови потрібно виконати

Право на податкову знижку виникає за умови, що сам платник податків та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:

не мають у власності придатного для проживання житла, розташованого за межами тимчасово окупованої території України;

не отримують бюджетних виплат, передбачених законодавством для компенсації витрат на проживання.

При цьому існує граничний розмір знижки. За календарний рік вона не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного звітного податкового року.

Сама сума знижки розраховується за ставкою ПДФО 18%. Водночас повернення не може бути більшим за суму податку на доходи фізичних осіб, фактично сплаченого людиною за відповідний рік.

Скільки можна повернути за оренду квартири

Припустимо, учасник бойових дій отримує зарплату 30 000 грн на місяць. За рік його дохід становить 360 000 грн, а сума утриманого ПДФО за ставкою 18% — 64 800 грн.

Водночас оренда квартири коштує 15 000 грн на місяць. За 12 місяців людина витратить на житло 180 000 грн.

Розмір податкової знижки становитиме:

180 000 грн × 18% = 32 400 грн.

Оскільки отримана сума 32 400 грн є меншою за сплачений за рік ПДФО у розмірі 64 800 грн, людина може претендувати на повернення 32 400 грн.

Як оформити повернення коштів

Щоб отримати податкову знижку, необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації.

До декларації потрібно додати документи, які підтверджують право на знижку та понесені витрати. Зокрема, це посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, документи про оплату оренди — квитанції, чеки чи платіжні доручення, а також копію договору оренди житла.

Також подаються копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Куди подавати декларацію

Платник податків може обрати один із трьох способів подання декларації:

особисто або через уповноважену особу до органу ДПС за місцем податкового обліку;

надіслати документи поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

подати декларацію через Електронний кабінет платника податків.

Декларацію за 2026 рік можна подати з 1 січня до 31 грудня 2027 року.

Після перевірки поданих документів Державна податкова служба має повернути кошти протягом 60 днів. Гроші перераховують на банківський рахунок, реквізити якого платник зазначає у декларації.

Про які нюанси треба знати

Важливо врахувати строк звернення. Якщо людина не скористається правом на податкову знижку за 2026 рік протягом 2027 року, надалі повернути кошти саме за цей період уже не вийде.

Податкова знижка не переноситься на наступні роки, тому пропуск встановленого строку фактично означає втрату права на повернення ПДФО за відповідний рік.

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