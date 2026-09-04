Компенсація оренди житла для ветеранів та поліцейських: хто може отримати до 6 656 грн

Чоловік тримає ключі від квартири в руці. Фото: magnific.com

Держава компенсує частину витрат на оренду житла для ветеранів, звільнених військовослужбовців та окремих категорій захисників. Причому скористатися програмою можуть не лише ті, хто вже має статус учасника бойових дій. Розмір щомісячної виплати залежить від населеного пункту та може сягати 6 656 грн.

Про це пише "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Хто може розраховувати на компенсацію

Право на компенсацію вартості оренди житла передбачене постановою Кабінету Міністрів України №252. Отримати виплату можуть кілька категорій захисників і захисниць.

Зокрема, йдеться про:

ветеранів та ветеранок зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які вже звільнилися з військової служби;

військовослужбовців, які були мобілізовані або брали участь у бойових діях, після звільнення зі служби, але ще не встигли оформити статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни;

поліцейських і рятувальників, звільнених зі служби, які виконували завдання із захисту України, однак ще не мають відповідного статусу УБД;

ветеранів та ветеранок, які були позбавлені особистої свободи державою-агресором через участь у захисті України, повернулися з полону та не мають житла для проживання.

Також компенсація передбачена для тих, чиє житло було знищене або пошкоджене, а також залишилося на тимчасово окупованій території.

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Скільки виплачують на оренду житла

Розмір компенсації визначається залежно від населеного пункту, в якому людина орендує житло.

Щомісячна виплата становить:

6 656 грн — якщо житло орендується у Києві, Дніпрі, Львові або Одесі;

4 992 грн — в обласних центрах;

3 328 грн — в інших населених пунктах.

Якщо орендна плата перевищує суму державної компенсації, різницю заявник сплачує власним коштом.

У разі оренди житла протягом неповного місяця виплата розраховується пропорційно до кількості днів проживання.

Куди подавати заяву

Для оформлення компенсації необхідно звернутися за місцем орендованого житла:

до структурного підрозділу місцевої влади, який відповідає за реалізацію ветеранської політики;

до ЦНАП — за відповідною послугою №02606.

Подати заяву можна особисто. Також документи дозволяється надіслати рекомендованим листом поштою.

Працівники відповідного структурного підрозділу за необхідності допоможуть підготувати документи, перевірять їх та визначать належний розмір компенсації. Крім того, отримати допомогу з оформленням можна у фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок.

Як надходить компенсація

Кошти перераховують щомісяця на банківський рахунок у форматі IBAN, реквізити якого заявник вказує під час подання заяви.

Виплату також можуть продовжити ще на шість місяців. Це можливо за умови, що Захисник або Захисниця не має іншого житла для проживання.

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