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Главная Экономика Компенсация за аренду жилья: кто может получить до 6 656 грн без статуса УБД

Компенсация за аренду жилья: кто может получить до 6 656 грн без статуса УБД

Ua ru
4 сентября 2026 15:05
Компенсация за аренду жилья для ветеранов и полицейских: кто может получить до 6 656 грн
Мужчина держит ключи от квартиры в руке. Фото: magnific.com

Государство компенсирует часть расходов на аренду жилья для ветеранов, уволенных военнослужащих и отдельных категорий защитников. При этом воспользоваться программой могут не только те, кто уже имеет статус участника боевых действий. Размер ежемесячной выплаты зависит от населенного пункта и может достигать 6 656 грн.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Кто может рассчитывать на компенсацию

Право на компенсацию стоимости аренды жилья предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 252. Получить выплату могут несколько категорий защитников и защитниц.

В частности, речь идет о:

  • ветеранов и ветеранок со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые уже уволились с военной службы;
  • военнослужащих, которые были мобилизованы или участвовали в боевых действиях, после увольнения со службы, но еще не успели оформить статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны;
  • полицейских и спасателей, уволенных со службы, которые выполняли задачи по защите Украины, однако еще не имеют соответствующего статуса УБД;
  • ветеранов и ветеранок, которые были лишены личной свободы государством-агрессором из-за участия в защите Украины, вернулись из плена и не имеют жилья для проживания.

Также компенсация предусмотрена для тех, чье жилье было уничтожено или повреждено, а также осталось на временно оккупированной территории.

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Сколько выплачивают на аренду жилья

Размер компенсации определяется в зависимости от населенного пункта, в котором человек арендует жилье.

Ежемесячная выплата составляет:

  • 6 656 грн — если жилье арендуется в Киеве, Днепре, Львове или Одессе;
  • 4 992 грн — в областных центрах;
  • 3 328 грн — в других населенных пунктах.

Если арендная плата превышает сумму государственной компенсации, разницу заявитель оплачивает за свой счет.

В случае аренды жилья в течение неполного месяца выплата рассчитывается пропорционально количеству дней проживания.

Куда подавать заявление

Для оформления компенсации необходимо обратиться по месту нахождения арендуемого жилья:

  • в структурное подразделение местных органов власти, отвечающее за реализацию политики в отношении ветеранов;
  • в ЦНАП — по соответствующей услуге №02606.

Подать заявление можно лично. Также документы можно отправить заказным письмом по почте.

Сотрудники соответствующего структурного подразделения при необходимости помогут подготовить документы, проверят их и определят надлежащий размер компенсации. Кроме того, помощь в оформлении можно получить у специалиста по сопровождению ветеранов и ветеранок.

Как выплачивается компенсация

Средства перечисляются ежемесячно на банковский счет в формате IBAN, реквизиты которого заявитель указывает при подаче заявления.

Выплату также могут продлить еще на шесть месяцев. Это возможно при условии, что у защитника или защитницы нет другого жилья для проживания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую денежную поддержку оказывает государство участникам боевых действий. Речь идет о ежемесячных выплатах за особые заслуги, разовой помощи ко Дню Независимости и оплате больничных в размере 100% средней зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, когда участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Для этого недостаточно просто достичь установленного возраста. Одновременно должны быть выполнены требования относительно страхового стажа, а статус участника боевых действий должен быть официально подтвержден.

выплаты недвижимость полиция ветераны аренда компенсация
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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