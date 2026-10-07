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Головна Економіка Пенсія може зрости у жовтні: кому з українців підвищать виплати

Пенсія може зрости у жовтні: кому з українців підвищать виплати

Ua ru
7 жовтня 2026 16:10
Перерахунок працюючим пенсіонерам: хто може збільшити виплати у жовтні
Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Багато українців після виходу на пенсію продовжують працювати та накопичувати страховий стаж. Через певний час виплату можна збільшити. Зазвичай ПФУ робить перерахунок навесні, але не всім обов'язково чекати наступного року. Деякі пенсіонери можуть звернутися по новий розрахунок вже зараз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України.

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Кому можуть перерахувати пенсію у жовтні

Пенсійний фонд автоматично переглядає пенсії працюючих пенсіонерів щороку з 1 квітня. До уваги беруть стаж, який людина мала на 1 березня.
Якщо на цю дату потрібного стажу ще бракувало, а необхідні місяці накопичилися пізніше, пенсіонер може сам звернутися до ПФУ.

Наприклад, людина накопичила у жовтні додаткові 24 місяці страхового стажу. Перерви в роботі цьому не завадять: головне, щоб загалом набралося два роки стажу. Якщо ж 24 місяців ще немає, перерахунок зроблять через два роки після призначення пенсії. 

Чи врахують нову зарплату

За бажанням пенсіонера ПФУ може взяти до розрахунку і заробіток після виходу на пенсію, якщо такий варіант вигідніший. При цьому будуть використовувати показник середньої зарплати, який застосовували під час призначення пенсії. Якщо ж за два роки людина накопичила менше 24 місяців стажу, врахують лише новий стаж.

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Чи має значення дата звернення до ПФУ

Якщо встигнути подати заяву до 15 числа, новий розмір пенсії встановлять з першого числа цього ж місяця. При пізнішому зверненні доплату ви отримаєте вже з наступного місяця.

На скільки зросте пенсія

Однакової доплати для всіх працюючих пенсіонерів немає. Сума залежить від нового стажу, заробітку та нинішнього розміру пенсії. Для однієї людини надбавка може бути більшою, для іншої — значно скромнішою.

Працюючим пенсіонерам також потрібно повідомляти ПФУ про працевлаштування та звільнення. Від цього залежить право на доплати й надбавки для тих, хто вже залишив роботу. Після звільнення також можуть переглянути пенсію у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, як працевлаштування може вплинути на розмір пенсії. Пенсіонери за віком можуть працювати, але для тих, хто отримує виплату за вислугу років, повернення на аналогічну посаду може її скасувати. Про працевлаштування або звільнення потрібно повідомити ПФУ протягом 10 днів, щоб уникнути переплат.

Також Новини.LIVE писали, кому з українців виплачують пенсію першими. Учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих захисників та особам з особливими заслугами кошти мають нараховувати до 10 числа. Інші пенсіонери отримують виплати у період з 4 до 25 числа залежно від свого графіка.

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Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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