Туреччина чи Єгипет у жовтні: де тепліше море та дешевші тури

Туристи на узбережжі. Фото: УНІАН

Туреччина чи Єгипет у жовтні — питання, яке виникає у тих, хто хоче продовжити пляжний сезон, але не прагне їхати у спекотний літній період. В обох країнах можна знайти готелі з системою "все включено" та провести відпустку біля моря, однак погодні умови та температура води помітно відрізняються. Тому під час вибору між двома країнами варто визначитися, що для вас важливіше: максимально тепле море, комфортна температура для прогулянок, відпочинок із дітьми чи вартість путівки.

Про це розповідає 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Де море залишається гарячим

Якщо головним критерієм вибору є гарантоване тепло та відсутність вітрів, беззаперечним лідером середини осені виступає Єгипет. На курортах Червоного моря таких як Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-Алам. оксамитовий сезон перебуває у самому розпалі.

Єгипет. Денна температура повітря стабільно тримається на позначці від 28 до 32 градусів тепла. Червоне море прогріте до 28 градусів, а ймовірність дощів зведена до нуля.

Туреччина. На Анталійському узбережжі погода в жовтні помірно тепла від 24 до 26 градусів тепла, а температура води в районі Сіде становить близько 26 градусів.

Втім, наприкінці місяця збільшується кількість вітряних днів та поступово знижуються нічні температури.

Що популярно в оксамитовий сезон у Туреччині

У період осінньої відпустки у Туреччині варто орієнтуватися виключно на південні регіони, де літнє тепло утримується довше.

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Анталія — ідеальний вибір для суміщення пляжного відпочинку з екскурсіями, шопінгом та прогулянками без виснажливої літньої спеки. Сіде та Аланія: завдяки найпівденнішому розташуванню пропонують найтепліше море в першій половині місяця та широкі піщані пляжі. Белек — осередок фешенебельних готелів із великими зеленими територіями, підігріваними басейнами та розвиненою дитячою інфраструктурою.

Які переваги обох напрямків

Обираючи курорт для сімейного відпочинку, слід враховувати вік дитини та її вподобання. Туреччина виграє за рівнем дитячого сервісу. Там купа різноманітних дитячих клубів, анімації та аквапарків на території комплексів дозволяють батькам розслабитися всередині готелю.

Єгипет привабить стабільним теплом, коли діти можуть годинами проводити час у морі без ризику замерзнути. Проте для відпочинку з найменшими слід ретельно обирати готелі у безвітряних бухтах та звертати увагу на наявність піщаного заходу в воду, адже на багатьох курортах купання можливе лише з понтона одразу на глибину.

Єгипет чи Туреччина

Восени обидва напрямки демонструють зниження цін порівняно з літнім піком, проте ціноутворення має свої особливості. У Туреччині за аналогічний бюджет у жовтні можна забронювати готель значно вищої категорії з багатою інфраструктурою та вишуканим харчуванням, оскільки сезон добігає кінця. У Єгипті ж жовтень вважається високозатребуваним "золотим" місяцем, тому ціни тримаються на високому рівні, однак це компенсується гарантовано гарячим морем та стабільним сонцем.

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