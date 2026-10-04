Рейтинг найщасливіших міст світу: кому присудили перше місце

Злітна смуга. Фото: Новини.LIVE

Під час вибору міста для відпустки туристи дедалі частіше звертають увагу не лише на визначні пам'ятки чи ціну подорожі. Важливими стають сонце, якість харчування, можливість гуляти пішки та відпочивати серед природи. Адже баланс між цими складовими дуже важливий.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, яке місто поєднує ці фактори найкраще.

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Лісабон очолив світовий рейтинг

Столицю Португалії Лісабон визнали найщасливішим туристичним напрямком у світі за версією Holiday Happiness Index. У дослідженні проаналізували 47 міст.

Автори рейтингу оцінювали умови, які можуть впливати на самопочуття мандрівників:

кількість сонячного світла;

можливість пересуватися містом пішки;

рівень фізичної активності;

доступ до зелених зон;

наявність здорової їжі;

якість сну.

Дослідження проводили під керівництвом Наталі Даттіло-Раян, клінічної психологині, афілійованої з Гарвардом, яка спеціалізується на комплексному підході до добробуту.

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Чим Лісабон привабив авторів рейтингу

Одним із головних факторів, який виділили автори дослідження, стала їжа. Близько 10% ресторанів Лісабона класифікують як заклади зі здоровим харчуванням. За цим показником місто посіло друге місце в рейтингу та випередило такі гастрономічні центри, як Париж, Токіо та Нью-Йорк. У дослідженні також відзначили різноманітність місцевої кухні та відносну доступність харчування. Туристам доступні як свіжа морська продукція, так і традиційні португальські заклади.

Ще однією перевагою назвали можливість досліджувати місто пішки. Попри горбистий рельєф, Лісабон є досить компактним, а прогулянки дозволяють дістатися оглядових майданчиків із панорамними краєвидами.

Зелені зони, пляжі та багато сонця

Важливу роль у рейтингу відіграла і кількість зелених просторів. За даними дослідження, на одного жителя Лісабона припадає близько 49 квадратних метрів зелених зон. Це майже в чотири рази більше, ніж у Мадриді.

Ще одна перевага португальської столиці — близькість до природи та узбережжя. До пляжів Кашкайша та Кошта-да-Капаріка можна дістатися громадським транспортом менш ніж за годину.

Окремо автори рейтингу звернули увагу на клімат. Лісабон отримує близько 2 828 годин сонячного світла на рік, що створює більше можливостей для прогулянок та активного відпочинку просто неба.

Генеральний директор Асоціації туризму Лісабона Антоніу Валле заявив, що місто прагне пропонувати туристам різні способи його пізнання, водночас зберігаючи особливості, які створюють цінність як для відвідувачів, так і для місцевих жителів.

Хто ще потрапив до топ-10

Друге місце в рейтингу посів Гельсінкі. Автори дослідження особливо відзначили близькість фінської столиці до природи. У місті на одного жителя припадає близько 126 квадратних метрів зелених зон. Парки та обсаджені деревами вулиці поєднуються з лісовими маршрутами.

Серед інших факторів, які відзначили укладачі рейтингу, — безпечні вулиці, ефективний громадський транспорт і можливість комфортно пересуватися пішки.

Третім стало американське Орландо. Місто відоме передусім великими тематичними парками Disney та Universal Studio. Однак у рейтингу акцент зробили на його зелених зонах, озерах і можливостях для активного відпочинку.

В Орландо близько 2 930 годин сонця на рік, що, за оцінкою авторів дослідження, створює сприятливі умови для перебування просто неба.

До десятки найщасливіших туристичних напрямків також увійшли:

Афіни; Единбург; Мадрид; Відень; Будапешт; Осло; Вільнюс.

За винятком Орландо, усі міста першої десятки розташовані в Європі.

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