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Головна Економіка Одна з країн запропонувала безоплатне житло для туристів: що просять взамін

Одна з країн запропонувала безоплатне житло для туристів: що просять взамін

Ua ru
20 вересня 2026 12:12
Волонтерство в Патагонії: що пропонують мандрівникам за кілька годин роботи
Гори. Фото: Pexels

Мандрівки до далеких країн часто впираються у значний бюджет на проживання під час відпочинку. Втім, на популярній платформі Worldpackers з'явилася програма work exchange у місті Сан-Карлос-де-Барілоче — одному з наймальовничніших куточків аргентинської Патагонії. Мандрівникам пропонують безкоштовне житло та щоденні сніданки в обмін на кілька годин допомоги по господарству на тиждень. Це чудова нагода не лише зекономити гроші, а й зануритися у місцеве життя та підтягнути іноземні мови.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що необхідно зробити, аби вирушити у подорож.

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Головні умови подорожі

Як повідомляє угорське видання, програма розрахована на термін від двох до трьох тижнів і не є повноцінною роботою. Організатори шукають як поодиноких мандрівників, так і пари.

Помічникам потрібно відпрацювати 25 годин на тиждень, який передбачає 2 вихідних. До завдань входить допомога на кухні, прибирання кімнат і спільних зон, застеляння ліжок, заїзд-виїзд та зустріч гостей.

Натомість відповідь мандрівник отримує:

Читайте також:
  • ліжко у спільній кімнаті;
  • щоденний сніданок;
  • користування пральнею та загальною кухнею;
  • швидкісний Wі-Fі;
  • безкоштовні велосипеди;
  • знижки на їжу;
  • напої в сусідніх барах;
  • місцеві екскурсії.

Головною вимогою також є володіння англійською або іспанською мовою на рівні B1 для спілкування з гостями.

За що все одно доведеться платити мандрівнику

Попри безкоштовне проживання, програма не є повністю безкоштовною. Переліт, медичну страховку, кишенькові витрати та внутрішній транспорт волонтер оплачує самостійно. Для українців віза до Аргентини на термін до 90 днів з туристичною метою не потрібна. Достатньо чинного закордонного паспорта і наявність невикористаних днів безвізу. 

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Туреччині, Болгарії та Єгипті в оксамитовий сезон. Це найпопулярніші напрямки для поїздки на море як влітку, так і восени. Закінчення літнього сезону означає, що на популярних курортах знизиться вартість послуг.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яку суму обійдеться круїз тривалістю більше року. Один із варіантів елітного відпочинку — відправитися у навколосвітню подорож на лайнері. Круїзи бувають різними і можуть тривати від кількох днів до понад року.

відпочинок Аргентина гори туризм дешево
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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