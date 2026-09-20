Волонтерство в Патагонії: що пропонують мандрівникам за кілька годин роботи

Гори. Фото: Pexels

Мандрівки до далеких країн часто впираються у значний бюджет на проживання під час відпочинку. Втім, на популярній платформі Worldpackers з'явилася програма work exchange у місті Сан-Карлос-де-Барілоче — одному з наймальовничніших куточків аргентинської Патагонії. Мандрівникам пропонують безкоштовне житло та щоденні сніданки в обмін на кілька годин допомоги по господарству на тиждень. Це чудова нагода не лише зекономити гроші, а й зануритися у місцеве життя та підтягнути іноземні мови.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що необхідно зробити, аби вирушити у подорож.

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Головні умови подорожі

Як повідомляє угорське видання, програма розрахована на термін від двох до трьох тижнів і не є повноцінною роботою. Організатори шукають як поодиноких мандрівників, так і пари.

Помічникам потрібно відпрацювати 25 годин на тиждень, який передбачає 2 вихідних. До завдань входить допомога на кухні, прибирання кімнат і спільних зон, застеляння ліжок, заїзд-виїзд та зустріч гостей.

Натомість відповідь мандрівник отримує:

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ліжко у спільній кімнаті;

щоденний сніданок;

користування пральнею та загальною кухнею;

швидкісний Wі-Fі;

безкоштовні велосипеди;

знижки на їжу;

напої в сусідніх барах;

місцеві екскурсії.

Головною вимогою також є володіння англійською або іспанською мовою на рівні B1 для спілкування з гостями.

За що все одно доведеться платити мандрівнику

Попри безкоштовне проживання, програма не є повністю безкоштовною. Переліт, медичну страховку, кишенькові витрати та внутрішній транспорт волонтер оплачує самостійно. Для українців віза до Аргентини на термін до 90 днів з туристичною метою не потрібна. Достатньо чинного закордонного паспорта і наявність невикористаних днів безвізу.

З чим ще варто ознайомитись

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