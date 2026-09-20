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Главная Экономика Одна из стран предложила бесплатное жилье для туристов: что просят взамен

Одна из стран предложила бесплатное жилье для туристов: что просят взамен

Ua ru
20 сентября 2026 12:12
Волонтерство в Патагонии: что предлагают путешественникам за несколько часов работы
Горы. Фото: Pexels

Путешествия в далекие страны часто сопряжены со значительными расходами на проживание во время отдыха. Однако на популярной платформе Worldpackers появилась программа work exchange в городе Сан-Карлос-де-Барилоче — одном из самых живописных уголков аргентинской Патагонии. Путешественникам предлагают бесплатное жилье и ежедневные завтраки в обмен на несколько часов помощи по хозяйству в неделю. Это отличная возможность не только сэкономить деньги, но и окунуться в местную жизнь, а также подтянуть знание иностранных языков.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что необходимо сделать, чтобы отправиться в путешествие.

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Основные условия поездки

Как сообщает венгерское издание, программа рассчитана на срок от двух до трех недель и не является полноценной работой. Организаторы ищут как одиноких путешественников, так и пары.

Помощникам нужно отработать 25 часов в неделю, которая предусматривает 2 выходных. В задачи входит помощь на кухне, уборка комнат и общих зон, застилание кроватей, заезд-выезд и встреча гостей.

Взамен путешественник получает:

Читайте также:
  • кровать в общей комнате;
  • ежедневный завтрак;
  • пользование прачечной и общей кухней;
  • высокоскоростной Wi-Fi;
  • бесплатные велосипеды;
  • скидки на еду;
  • напитки в соседних барах;
  • местные экскурсии.

Главным требованием также является владение английским или испанским языком на уровне B1 для общения с гостями.

За что все равно придется платить путешественнику

Несмотря на бесплатное проживание, программа не является полностью бесплатной. Перелет, медицинскую страховку, карманные расходы и внутренний транспорт волонтер оплачивает самостоятельно. Для украинцев виза в Аргентину на срок до 90 дней с туристической целью не требуется. Достаточно действующего загранпаспорта и наличия неиспользованных дней безвизового режима.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит отдых в Турции, Болгарии и Египте в бархатный сезон. Это самые популярные направления для поездки на море как летом, так и осенью. Окончание летнего сезона означает, что на популярных курортах снизится стоимость услуг.

Также Новини.LIVE сообщали, во сколько обойдется круиз продолжительностью более года. Один из вариантов элитного отдыха — отправиться в кругосветное путешествие на лайнере. Круизы бывают разными и могут длиться от нескольких дней до более года.

отдых Аргентина горы туризм дешево
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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