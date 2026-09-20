Волонтерство в Патагонии: что предлагают путешественникам за несколько часов работы

Горы. Фото: Pexels

Путешествия в далекие страны часто сопряжены со значительными расходами на проживание во время отдыха. Однако на популярной платформе Worldpackers появилась программа work exchange в городе Сан-Карлос-де-Барилоче — одном из самых живописных уголков аргентинской Патагонии. Путешественникам предлагают бесплатное жилье и ежедневные завтраки в обмен на несколько часов помощи по хозяйству в неделю. Это отличная возможность не только сэкономить деньги, но и окунуться в местную жизнь, а также подтянуть знание иностранных языков.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что необходимо сделать, чтобы отправиться в путешествие.

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Основные условия поездки

Как сообщает венгерское издание, программа рассчитана на срок от двух до трех недель и не является полноценной работой. Организаторы ищут как одиноких путешественников, так и пары.

Помощникам нужно отработать 25 часов в неделю, которая предусматривает 2 выходных. В задачи входит помощь на кухне, уборка комнат и общих зон, застилание кроватей, заезд-выезд и встреча гостей.

Взамен путешественник получает:

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кровать в общей комнате;

ежедневный завтрак;

пользование прачечной и общей кухней;

высокоскоростной Wi-Fi;

бесплатные велосипеды;

скидки на еду;

напитки в соседних барах;

местные экскурсии.

Главным требованием также является владение английским или испанским языком на уровне B1 для общения с гостями.

За что все равно придется платить путешественнику

Несмотря на бесплатное проживание, программа не является полностью бесплатной. Перелет, медицинскую страховку, карманные расходы и внутренний транспорт волонтер оплачивает самостоятельно. Для украинцев виза в Аргентину на срок до 90 дней с туристической целью не требуется. Достаточно действующего загранпаспорта и наличия неиспользованных дней безвизового режима.

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