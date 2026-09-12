Отдых на море в бархатный сезон: цены в Болгарии, Турции, Египте и где дешевле

Туристы на пляже. Фото: Новини.LIVE

Планируя отдых в бархатный сезон, украинцы чаще всего выбирают болгарские, египетские или турецкие курорты. Это самые популярные направления для поездки на море как летом, так и осенью. Мы разобрались, сколько стоит семидневная поездка за границу и какой курорт будет финансово выгоднее в октябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о стоимости отдыха в Турции, Болгарии и Египте для украинцев.

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Цены на курортах Турции

Окончание летнего сезона означает, что на популярных курортах снизится стоимость услуг. То есть осенью отдых на море традиционно обходится туристам дешевле. Даже отели, работающие по системе "все включено", предлагают выгодные скидки на поселение.

Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Украинцам придется заплатить не менее 21 100 грн за семидневный тур в Аланию. Столько стоит проживание в трехзвездочном отеле с полноценным питанием. Пляж расположен буквально через дорогу — на расстоянии 100 метров от здания.

Сколько стоит поездка в Болгарию

Это направление традиционно самое дешевое, поэтому каждый год большое количество украинцев посещают местные курорты для летнего отдыха. Если заказать недельный тур в октябре 2026 года, придется заплатить минимум 19 500 грн за поселение в четырехзвездочном отеле.

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Стоимость отдыха в Болгарии. Фото: скриншот

Он расположен на одном из самых известных курортов под названием "Солнечный берег" и предлагает гостям несколько баров/ресторанов, конференц-залы для работы, два открытых бассейна, развлекательные программы, услуги аниматора, игровую площадку для детей и многое другое.

Стоимость отдыха в Египте

Третье популярное направление, спрос на которое не падает даже осенью, — это Египет. Наоборот, именно в бархатный сезон благодаря понижению температуры погода становится комфортной, а море остается теплым, что делает отдых максимально приятным для людей, которые плохо переносят жару.

Стоимость отдыха в Египте. Фото: скриншот

За проживание в течение шести ночей в трехзвездочном отеле Хургады придется заплатить не менее 27 000 грн. Тур в Египет оказался самым дорогим среди трех стран, которые мы сравнили, однако полученные впечатления и качество обслуживания стоят всех потраченных денег.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где бюджетно отдохнуть в бархатный сезон. Украинцы, которые не успели провести отпуск на море летом, могут организовать поездку в сентябре или октябре. Цены традиционно ниже, чем в пиковый период, а отдыхающих на курортах гораздо меньше.

Также Новини.LIVE рассказывали, что говорят украинцы об отдыхе в Таиланде. Мы узнали, какие отзывы оставили наши граждане о поездке на местные курорты. Они выделили как плюсы, так и минусы далекого путешествия.