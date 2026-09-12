Відпочинок на морі в оксамитовий сезон: ціни в Болгарії, Туреччині, Єгипті та де дешевше

Туристи на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Плануючи відпочинок в оксамитовий сезон, українці найчастіше обирають болгарські, єгипетські або турецькі курорти. Це найпопулярніші напрямки для поїздки на море як влітку, так і восени. Ми розібралися, скільки коштує семиденна мандрівка за кордон і який курорт фінансово вигідніший у жовтні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про вартість відпочинку в Туреччині, Болгарії та Єгипті для українців.

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Ціни на курортах Туреччини

Закінчення літнього сезону означає, що на популярних курортах знизиться вартість послуг. Тобто восени відпочинок на морі традиційно обходиться туристам дешевше. Навіть готелі, які працюють за системою обслуговування "все включено", пропонують вигідні знижки на поселення.

Вартість відпочинку в Туреччині. Фото: скриншот

Українцям доведеться заплатити щонайменше 21 100 грн за семиденний тур в Аланію. Стільки коштує проживання у тризірковому готелі з повноцінним харчуванням. Пляж розташований буквально через дорогу — на відстані 100 метрів від будівлі.

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Скільки коштує поїздка в Болгарію

Цей напрямок традиційно найдешевший, тому щороку велика кількість українців відвідують місцеві курорти для літнього відпочинку. Якщо замовити тижневий тур у жовтні 2026 року, доведеться заплатити мінімум 19 500 грн за поселення у чотиризірковому готелі.

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Вартість відпочинку в Болгарії. Фото: скриншот

Він розташований на одному з найвідоміших курортів під назвою "Сонячний берег" і пропонує гостям кілька барів/ресторанів, конференц-зали для роботи, два відкриті басейни, розважальні програми, послуги аніматора, ігровий майданчик для дітей та багато іншого.

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Вартість відпочинку в Єгипті

Третій популярний напрямок, попит на який не падає навіть восени — це Єгипет. Навпаки, саме в оксамитовий сезон завдяки зниженню температури погода стає комфортною, а море залишається теплим, що робить відпочинок максимально приємним для людей, які погано переносять спеку.

Вартість відпочинку в Єгипті. Фото: скриншот

За проживання протягом шести ночей у тризірковому готель Хургади доведеться заплатити щонайменше 27 000 грн. Тур у Єгипет виявився найдорожчим серед трьох країн, які ми порівняли, однак отримані враження та якість обслуговування вартують усіх витрачених коштів.

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Раніше Новини.LIVE писали, де бюджетно відпочити в оксамитовий сезон. Українці, які не встигли провести відпустку на морі влітку, можуть організувати пізню поїздку у вересні або жовтні. Ціни традиційно нижчі, ніж у піковий період, а відпочивальників на курортах набагато менше.

Також Новини.LIVE розповідали, що говорять українці про відпочинок у Таїланді. Ми дізналися, які відгуки залишили наші громадяни про поїздку на місцеві курорти. Вони виділили як плюси, так і мінуси далекої подорожі.