Підготовка до опалювального сезону: чому можуть зрости тарифи на газ та світло

Підрахунок комуналки. Фото: Новини.LIVE

Новий опалювальний сезон готує українцям подвійний виклик — загрозу зимових блекаутів та можливе підвищення комуналки. Поки експерти попереджають про зміну тактики обстрілів і нові виклики, споживачам слід готуватися не лише до можливих проблем з теплом, а й до анонсу нових цін на електроенергію та блакитне паливо.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чому можуть переглянути тарифи на газ та світло вже цієї осені.

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Комуналка як спосіб поповнити бюджет

Фахівці припускаються думки, що зростання вартості комунальних послуг розглядатиметься владою як один із ключових інструментів для латання бюджетних дірок. Водночас для більшості українських домогосподарств, які й без того ледве перекривають повсякденні витрати, навіть мінімальне коригування платіжок у бік збільшення стане відчутним ударом.

За словами експертів, чітких строків запровадження нових розцінок або їхніх конкретних розмірів урядовці поки не називають, однак вірогідність ухвалення такого рішення стрімко зростає.

Яка загроза опалювальному сезону

Не менш тривожною є ситуація з фінансуванням безпосередньої підготовки до опалювального сезону. 39 мільярдів гривень перенесли з осіннього періоду аж на грудень 2026 року.

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На думку експертів, це створює критичні ризики:

Завершити необхідні ремонтні та підготовчі роботи в грудні буде фізично складно. Навіть за наявності грошей наприкінці року тривалі процедури закупівель через систему "Прозорро" не дозволять вчасно придбати, монтувати та запустити необхідне обладнання. Ситуація ускладнюється фінансовими труднощами "Нафтогазу". Попри те, що компанія заповнила сховища більшими обсягами газу, ніж торік, вона змушена шукати можливості для його експорту до Європи, аби залучити необхідний ресурс.

Удар по котельнях та ризики для київських новобудов

Окрім фінансових прогалин, серйозним викликом залишається захист енергооб'єктів. За оцінкою спеціалістів, під час нових зимових атак ворог може змінити тактику й обирати цілями не лише ТЕЦ, а й районні котельні столиці.

У разі критичних збоїв в енергопостачанні найвразливішими виявляться мешканці новозбудованих столичних багатоповерхівок. На відміну від старої забудови, нові багатоповерхівки менш пристосовані до автономного функціонування без стабільної подачі електрики, що може позбавити їхніх мешканців базових побутових умов.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли, що очікує на українців цього опалювального сезону. Українська комунальна система та об'єкти соціальної інфраструктури виходять на фінішну пряму підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. Головним пріоритетом для уряду та місцевих громад залишається забезпечення безперебійної подачі тепла і води в умовах постійних воєнних загроз.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати значні пільги на опалювальний сезон на придбання дров. Учасники бойових дій, які проживають у будинках без центрального опалення, можуть скористатися пільгою на придбання твердого палива та скрапленого газу. У 2026 році знижка на дрова становить 75% у межах установлених норм.