Норвезький секрет теплого будинку: як зберігають тепло у сильні морози

Будинки у Норвегії. Фото: Pexels

Норвегія відома суворими морозними зимами, тож її мешканці давно стали справжніми асами у питаннях обігріву будинків. Норвежці роблять ставку не на один спосіб обігріву, а поєднують кілька систем опалення з якісним утепленням, герметичністю будівлі та вентиляцією з рекуперацією. Така комбінація допомагає довше утримувати нагріте повітря всередині приміщення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на 24 канал.

Реклама

Чим опалюють будинки в Норвегії

Тривалий час одним із найпоширеніших способів опалення житла в Норвегії були електричні панельні обігрівачі. Їх і зараз часто використовують як основне джерело тепла, а в окремих будинках доповнюють тепловими насосами або іншими системами.

Ще один поширений варіант — дров’яна піч. Її можуть використовувати як основне або додаткове джерело тепла. Дослідження норвезьких будинків показують, що печі на дровах справді можуть зменшувати потребу в електроенергії для опалення, особливо в холодні періоди.

Тепла підлога також використовується, але далеко не в кожному будинку вона є основним способом опалення. У Норвегії застосовують як електричну, так і водяну підлогу.

Читайте також:

Як зберігають тепло всередині будинку

Навіть потужне опалення не допоможе, якщо будинок швидко втрачає тепло. Велику увагу приділяють утепленню будівлі та її герметичності. Чим менше тепла проходить через стіни, дах, підлогу, вікна та інші конструкції, тим довше приміщення залишається теплим після вимкнення або зменшення потужності опалення.

Яку роль відіграє вентиляція

Свіже повітря необхідне будь-якому житлу, але під час провітрювання назовні виходить і частина накопиченого тепла. Тому в норвезьких енергоефективних будинках використовують механічну вентиляцію з рекуперацією. Така система відбирає тепло у повітря, яке виходить із приміщення, і передає його свіжому повітрю, що надходить усередину. Завдяки цьому приміщення провітрюються, а температура в них падає значно повільніше.

У поєднанні з утепленням і герметичністю будинку така система дозволяє довше утримувати тепло навіть під час сильних морозів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які дрова краще купувати для опалення будинку взимку. Дуб, граб, бук та ясен довше горять і дають більше тепла, а сосна та вільха швидше згорають, хоча коштують дешевше. На ефективність опалення також впливають вологість деревини, утеплення будинку та правильне поєднання різних порід.

Також Новини.LIVE писали, скільки дров потрібно, щоб вистачило до весни. Для оселі на 100 квадратних метрів орієнтир становить 8–10 кубометрів, але витрати залежать від утеплення, вологості та породи деревини. Якщо дрова є основним паливом, до розрахованого обсягу радять додати ще 10–15% запасу на морози.