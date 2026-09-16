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Главная Экономика Дом надолго сохранит тепло: как спасаются от холода в Норвегии

Дом надолго сохранит тепло: как спасаются от холода в Норвегии

Ua ru
16 сентября 2026 06:33
Норвежский секрет теплого дома: как сохраняют тепло в сильные морозы
Дома в Норвегии. Фото: Pexels

Норвегия известна суровыми морозными зимами, поэтому ее жители давно стали настоящими мастерами в вопросах обогрева домов. Норвежцы делают ставку не на один способ обогрева, а сочетают несколько систем отопления с качественным утеплением, герметичностью здания и вентиляцией с рекуперацией. Такая комбинация помогает дольше удерживать нагретый воздух внутри помещения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 24 канал.

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Чем отапливают дома в Норвегии

Долгое время одним из самых распространенных способов отопления жилья в Норвегии были электрические панельные обогреватели. Их и сейчас часто используют в качестве основного источника тепла, а в отдельных домах дополняют тепловыми насосами или другими системами.

Еще один распространенный вариант — дровяная печь. Ее могут использовать как основной или дополнительный источник тепла. Исследования норвежских домов показывают, что дровяные печи действительно могут снижать потребность в электроэнергии для отопления, особенно в холодные периоды.

Подогрев пола также используется, но далеко не в каждом доме он является основным способом отопления. В Норвегии применяют как электрический, так и водяной подогрев пола.

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Даже мощное отопление не поможет, если дом быстро теряет тепло. Большое внимание уделяют утеплению здания и его герметичности. Чем меньше тепла проходит через стены, крышу, пол, окна и другие конструкции, тем дольше помещение остается теплым после отключения или уменьшения мощности отопления.

Какую роль играет вентиляция

Свежий воздух необходим любому жилищу, но при проветривании наружу уходит и часть накопленного тепла. Поэтому в норвежских энергоэффективных домах используют механическую вентиляцию с рекуперацией. Такая система извлекает тепло из воздуха, выходящего из помещения, и передает его свежему воздуху, поступающему внутрь. Благодаря этому помещения проветриваются, а температура в них падает значительно медленнее.

В сочетании с утеплением и герметичностью дома такая система позволяет дольше удерживать тепло даже во время сильных морозов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие дрова лучше покупать для отопления дома зимой. Дуб, граб, бук и ясень горят дольше и дают больше тепла, а сосна и ольха сгорают быстрее, хотя стоят дешевле. На эффективность отопления также влияют влажность древесины, утепление дома и правильное сочетание различных пород.

Также Новини.LIVE писали, сколько дров нужно, чтобы хватило до весны. Для дома площадью 100 квадратных метров ориентир составляет 8–10 кубометров, но расход зависит от утепления, влажности и породы древесины. Если дрова являются основным топливом, к рассчитанному объему рекомендуется добавить еще 10–15 % запаса на случай морозов.

отопительный сезон Норвегия отопление дом обогреватели печь
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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