Дрова для отопления дома: какие породы горят дольше и дают больше тепла

Дрова в руках. Фото: Magnific

Покупая дрова на зиму, легко ошибиться. Низкая цена на дрова не всегда означает выгодную покупку. Одни поленья могут долго сохранять жар, а другие — быстро сгореть, заставив вас потратить больше топлива за зиму. Поэтому перед покупкой лучше обращать внимание не только на стоимость, но и на породу дерева, ее теплоотдачу и то, как долго она горит.

Какую древесину лучше выбрать, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Чем отличаются породы древесины

Когда нужно запастись дровами на холодный сезон, покупатель обычно видит перед собой несколько вариантов: дуб, граб, бук, ясень, береза, клен, сосна или ольха. Цены на них разные, как и свойства.

Если требуется длительное горение и много тепла, стоит обращать внимание в первую очередь на твердые породы. Дуб и граб относятся к лучшим вариантам для основного отопления. Они обладают высокой теплоотдачей, долго горят и могут длительное время поддерживать тепло в печи или котле.

Примерно такими же свойствами отличаются бук и ясень. Их также можно использовать для длительного отопления, когда важно, чтобы дрова не исчезали из топки слишком быстро.

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Береза и клен

Если покупать самые дорогие твердые породы не хочется, можно обратить внимание на березу и клен. По теплоотдаче и продолжительности горения они занимают среднюю позицию. При этом стоят, как правило, дешевле дуба, граба, бука или ясеня.

Березовые дрова удобно использовать для розжига, ведь они достаточно быстро загораются. Их также можно оставлять для дальнейшего горения. Клен тоже дает неплохое тепло и может стать вариантом для тех, кто ищет более доступную древесину, не переходя на самые мягкие породы.

Сосна и ольха

Сосна и ольха стоят дешевле твердых пород, но имеют более низкую теплоотдачу и более короткое время горения. Это не означает, что такие дрова непригодны для отопления. Они могут быть удобны для розжига или в качестве части общего запаса. Однако если использовать их в качестве основного топлива, поленьев может потребоваться больше.

К тому же сосновые дрова содержат много смолы, поэтому при горении могут сильнее искрить.

Почему сухость дров имеет большое значение

Сырые дрова плохо разжигаются, сильнее дымят, а часть энергии, получаемой при горении, тратится на испарение воды. В результате дом получает меньше тепла, хотя дрова продолжают сгорать.

Для отопления лучше всего использовать древесину с влажностью примерно 15–20%. Поэтому перед покупкой стоит спросить продавца, когда были заготовлены поленья и где они хранились. Если дрова долго пролежали под дождем или под открытым небом без надлежащего укрытия, рассчитывать на хорошую теплоотдачу не стоит.

Если есть возможность, влажность древесины можно проверить специальным влагомером.

Как сочетать разные пород дров, чтобы не переплачивать

Не обязательно покупать на всю зиму только одну породу. Практичным вариантом может быть сочетание древесины различной плотности. Например, для быстрого разжигания использовать березу или сосну, а когда огонь уже хорошо разгорелся — добавлять дуб, граб, бук или ясень. Так дорогие твердые дрова не будут тратиться в первые минуты розжига, а после появления хорошего жара будут обеспечивать длительное горение.

Для печи или твердотопливного котла, работающего в качестве основного источника тепла, большую часть запаса лучше сформировать именно из твердых пород.

Сколько дров может понадобиться на сезон

Здесь нет единой цифры для всех домов. Расход зависит от площади жилья, утепления, температуры зимой, типа отопительного оборудования и того, сколько времени дом нужно отапливать.

Для дома площадью примерно 100–120 квадратных метров с умеренной степенью утепления ориентировочно может потребоваться 8–12 кубометров твердых пород за сезон. Если основную часть запаса будет составлять мягкая древесина, например сосна или ольха, потребность может возрасти примерно до 12–16 кубометров.

Это лишь ориентировочный расчет. В хорошо утепленном доме дров может уйти меньше, а при значительных теплопотерях — больше.

На что обратить внимание, когда дрова уже привезли

Перед оплатой стоит проверить не только то, соответствует ли древесина заказанной породе. Обратите внимание на влажность и состояние поленьев. Дрова не должны быть явно сырыми, гнилыми или покрытыми плесенью.

Важен и размер поленьев. Они должны помещаться в топку печи, котла или камина, иначе их придется дополнительно распиливать.

Также нужно заранее уточнить, как продавец рассчитывает объем. Складометр зависит от того, как именно уложены поленья, поэтому заявленный объем не стоит воспринимать как объем цельной древесины. Не забудьте и о доставке: стоит выяснить, входят ли в цену доставка и разгрузка.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцам придется потратить на дрова перед зимой. В Киеве кубометр дубовых дров подорожал до 3700–4500 гривен, тогда как в государственных лесхозах цена составляет около 1200 гривен. Из-за такой разницы отопление дровами в столице и области может обойтись дороже, чем газ.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему подорожало твердое топливо. Дрова массово скупают после холодной зимы, а производители сталкиваются с дефицитом древесного сырья и подорожанием электроэнергии, топлива и упаковки. Цены на гранулы уже достигают 300–350 евро за тонну.