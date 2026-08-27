Цены на дрова взлетели вдвое: сколько стоит кубометр в 2026 году и как сэкономить на отоплении жилья

Заготовка дров. Фото: Magnific

Для владельцев домов, которые отапливают жилье дровами, подготовка к зиме этого года может ощутимо ударить по кошельку. На частных рынках дубовые дрова за год подорожали примерно с 1500–2500 до 3700–4500 гривен за кубометр. В то же время государственные дрова выросли в цене примерно на 5% — с 1140 до 1200 гривен за кубометр.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию "Главкома" .

Реклама

Сколько сейчас просят за дрова

Больше всего цены выросли в Киеве и области. За кубометр дубовых дров частные продавцы сейчас могут просить 3700 гривен, а иногда — до 4500 гривен. Цена зависит не только от породы дерева. На нее также влияют:

влажность древесины;

способ заготовки и обработки;

объем заказа;

или продают дрова навалом, или сложенными;

доставка.

К примеру, ящик дубовых, ясеневых или грабовых дров объемом 1,4 кубометра предлагают за 12 300 гривен. Такой же объем березовых или ольховых дров стоит около 9000 гривен.

К цене древесины нужно прибавлять доставку. В Киеве она может стоить еще несколько тысяч гривен. В приведенном примере минимальная доставка в Соломенский район составляет около 2000 гривен.

Читайте также:

В каких городах дрова дешевле

Цены заметно отличаются в зависимости от региона.

Днепр: дубовые дрова — примерно 2700-3000 гривен за кубометр. Дрова навалом стоят около 2700 гривен, сложенные — около 3000 гривен. Львов: твердые породы можно найти примерно за 1400–2000 гривен за кубометр. Киев и область: дубовые дрова — около 3700-4500 гривен за кубометр.

Впрочем, цены между регионами не всегда сравнивают напрямую. В одном случае это могут быть уже сухие и изрубленные дрова с доставкой, а в другом — необработанная древесина, которую нужно самостоятельно забрать, распилить и порубить.

Как сэкономить на закупке дров

Украинцы могут покупать топливную древесину у государственных лесохозяйственных предприятий через сервис "ДроваЄ". В 2025 году средняя цена твердолиственных дров в государственном секторе составила около 1140 гривен за кубометр. В 2026 году она выросла до 1200 гривен. То есть за год цена увеличилась примерно на 5%.

Есть и более дешевые предложения. Например, на 1 июля 2026 года в Галицком национальном природном парке твердые породы продавали населению примерно по 990 гривен за кубометр, а хвойные и мягколистные — по 690 гривен. Но к стоимости государственных дров могут добавиться расходы на:

транспорт;

загрузка и разгрузка;

распиловка;

рубка древесины.

Поэтому готовые колотые дрова у частных продавцов стоят дороже не только из-за самой древесины — в цену входит и ее подготовка к использованию.

Выгоднее ли отапливать дровами, чем газом

Украинцам следует знать, что один кубометр дубовых дров при соответствующей влажности может заменить примерно 334 кубометра природного газа. При цене газа 7,96 гривен за кубометр такое количество газа стоило бы около 2659 гривен. В то же время, кубометр дубовых дров в Киеве может стоить более 4000 гривен.

Если взять цену 4300 гривен за кубометр, дрова в таком расчете примерно на 62% дороже эквивалентного количества газа.

Для граба показатель теплотворности еще выше – около 362 кубометров газа на один кубометр древесины. При нынешней цене газа это примерно 2882 гривен.

Заметим, что это ориентировочное сравнение. Реальные затраты зависят от влажности дров, условий хранения, эффективности печи или котла, утепления дома и способа укладки древесины.

Сколько может стоить отопление дома зимой

Если для дома площадью примерно 50-70 квадратных метров взять потребление 1800-2800 кубометров газа за три зимних месяца, то при тарифе 7,96 гривен это составляет примерно 14,3-22,3 тысяч гривен за сезон. Чтобы получить примерно такое же количество тепла от дубовых дров, понадобится около 5,4–8,4 кубометра древесины.

Если покупать их по цене 3700 гривен за кубометр, расходы составят примерно 19,4–31,1 тысяч гривен. То есть при нынешних ценах в Киеве и области отопления дровами в отдельных случаях может оказаться дороже газа. В то же время, для конкретного дома результат будет зависеть от его площади, утепления, температуры на улице, желаемой температуры в помещениях и КПД отопительного оборудования.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев ждет резкое подорожание твердого топлива. Дрова, гранулы и брикеты прибавили в цене из-за дефицита сырья, высокого спроса и удорожания производства. Дополнительно на рынок оказывают давление крупные закупки со стороны Польши, где действуют программы перехода на отопление гранулами.

Также Новини.LIVE рассказывали о штрафах за самовольную заготовку дров в лесу. Без специального разрешения разрешено собирать только сухие ветки, опавшие листья и природные остатки древесины. За незаконную вырубку гражданам грозит штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией древесины. Если же нанесен значительный ущерб, наказание может быть уже уголовным.