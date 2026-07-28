Заготовка дров в лесу: что можно собирать без разрешения и за что штрафуют в 2026 году

Заготовка дров в лесу в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

С приближением осени всё больше украинцев, отапливающих свои дома дровами, начинают готовиться к отопительному сезону. Кто-то покупает уже готовую древесину, а кто-то планирует заготовить её самостоятельно. Однако самовольно рубить деревья в лесу запрещено. Для этого необходимо получить специальный документ.

О том, как законно заготавливать дрова в лесу в 2026 году и какой штраф грозит за вырубку деревьев без разрешения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что можно собирать в лесу без разрешения в 2026 году

В Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства поясняют, что граждане могут собирать только природные остатки, не наносящие вреда лесу. Это:

хвоя;

опавшая листва;

тонкие сухие ветки;

кора, отделившаяся от деревьев естественным путем;

небольшие обломки древесины, оставшиеся после ураганов или официально проведенных лесохозяйственных работ.

В то же время срубать деревья или заготавливать древесину без соответствующего разрешения закон не разрешает.

Какие документы нужны для законной заготовки дров в 2026 году

Если человек хочет самостоятельно заготовить древесину для собственных нужд, сначала нужно оформить необходимые документы. Для этого необходимо получить разрешение на проведение рубки и иметь документы, подтверждающие законное происхождение древесины.

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"Необходимо оформить "лесорубный билет". Это документ, выдаваемый на право заготовки древесины, включая дрова, в соответствии с установленными правилами. Кроме того, при покупке дров в официальных лесхозах или государственных структурах необходимо иметь накладную или товарно-транспортную накладную, документ о покупке, подтверждение происхождения", — в комментарии сайту Новини.LIVE пояснил лесник одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

Если же человек планирует заготовить дрова самостоятельно, он должен заранее обратиться в соответствующее лесничество или лесохозяйственное предприятие, согласовать заготовку и пройти предусмотренную законом процедуру.

Какие штрафы грозят за незаконную заготовку дров в 2026 году

В соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка деревьев или их реализация наказывается штрафом с конфискацией незаконно добытой древесины:

от 510 до 1 700 гривен — для граждан;

от 2 550 до 5 100 гривен — для должностных лиц.

Если нарушение совершил несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет, не имеющий собственного дохода, штраф может быть взыскан с его родителей или законных представителей.

Отдельное наказание предусмотрено за повреждение или уничтожение полезащитных лесополос, защитных насаждений вдоль водоемов, автомобильных дорог, железнодорожных путей и других защитных лесных полос:

гражданам грозит штраф от 510 до 765 гривен;

для должностных лиц размер штрафа выше — от 1 020 до 1 530 гривен.

Если незаконная вырубка нанесла значительный ущерб, нарушителя могут привлечь уже не к административной, а к уголовной ответственности. Это касается случаев, когда сумма нанесенного ущерба превышает необлагаемый минимум доходов граждан в 20 и более раз.

Статья 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность не только за незаконную вырубку деревьев и кустарников, но и за перевозку, хранение или продажу незаконно заготовленной древесины, если такие действия нанесли существенный ущерб или были совершены на территориях природно-заповедного фонда или в других особо ценных лесах.

В таких случаях наказание значительно строже. Помимо штрафа от 17 000 до 34 000 гривен, виновного может грозить ограничение или лишение свободы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине не везде можно срубать деревья. Если земля находится в частной собственности и предназначена для сельского хозяйства, владелец, как правило, может вырубать деревья без разрешения. Но это не касается лесов, лесополос, насаждений вдоль дорог и деревьев в населенных пунктах, а также государственных и коммунальных земель.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы уже могут оформлять субсидию на дрова и сжиженный газ для отопительного сезона 2026-2027 годов. Однако автоматически ее не продлевают, поэтому заявление нужно подать самостоятельно.