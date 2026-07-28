Заготівля дров в лісі: що можна збирати без дозволу та за що штрафують у 2026 році

Заготівля дров в лісі у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

З наближенням осені дедалі більше українців, які обігрівають оселю дровами, починають готуватися до опалювального сезону. Хтось купує вже готову деревину, а хтось планує заготовити її самостійно. Проте самовільно рубати дерева в лісі заборонено. Для цього потрібно отримати спеціальний документ.

Про те, як законно заготовляти дрова в лісі у 2026 році та який штраф загрожує, якщо займатись вирубкою дерев без дозволу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що можна збирати в лісі без дозволу у 2026 році

У Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства пояснюють, що громадяни можуть збирати лише природні залишки, які не завдають шкоди лісу. Це:

хвоя;

опале листя;

тонкі сухі гілки;

кору, яка відокремилася від дерев природним шляхом;

невеликі уламки деревини, що залишилися після буревіїв або офіційно проведених лісогосподарських робіт.

Натомість зрізати дерева чи заготовляти деревину без відповідного дозволу закон не дозволяє.

Які документи потрібні для законної заготівлі дров у 2026 році

Якщо людина хоче самостійно заготовити деревину для власних потреб, спочатку потрібно оформити необхідні документи. Для цього необхідно отримати дозвіл на проведення рубки та мати документи, які підтверджують законне походження деревини.

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"Потрібно оформити "лісорубний квиток". Це документ, який видається на право заготівлі деревини, включно з дровами, за встановленими правилами. Крім цього, при купівлі дров у офіційних лісгоспів чи державних структур потрібно мати накладну або товарно-транспортну накладну, документ про купівлю, підтвердження походження", — у коментарі сайту Новини.LIVE пояснив лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

Якщо ж людина планує заготовити дрова власноруч, вона повинна заздалегідь звернутися до відповідного лісництва або лісогосподарського підприємства, погодити заготівлю та пройти передбачену законом процедуру.

Які штрафи загрожують за незаконну заготівлю дров у 2026 році

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка дерев або їх реалізація карається штрафом із конфіскацією незаконно добутої деревини:

від 510 до 1 700 гривень — для громадян;

від 2550 до 5 100 гривень — для посадових осіб.

Якщо порушення скоїв неповнолітній віком від 16 до 18 років, який не має власного доходу, штраф можуть стягнути з його батьків або законних представників.

Окреме покарання передбачене за пошкодження або знищення полезахисних лісосмуг, захисних насаджень уздовж водойм, автомобільних доріг, залізничних колій та інших захисних лісових смуг:

громадянам загрожує штраф від 510 до 765 гривень;

для посадових осіб розмір штрафу більший — від 1 020 до 1 530 гривень.

Якщо незаконна вирубка завдала значних збитків, порушника можуть притягнути вже не до адміністративної, а до кримінальної відповідальності. Це стосується випадків, коли сума завданої шкоди перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 20 і більше разів.

Стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність не лише за незаконну вирубку дерев і чагарників, а й за перевезення, зберігання або продаж незаконно заготовленої деревини, якщо такі дії завдали істотної шкоди або були вчинені на територіях природно-заповідного фонду чи в інших особливо цінних лісах.

У таких випадках покарання значно суворіше. Крім штрафу від 17 000 до 34 000 гривень, винному може загрожувати обмеження або позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні не всюди можна зрізати дерева. Якщо земля приватна і призначена для сільського господарства, власник зазвичай може вирубувати дерева без дозволу. Але це не стосується лісів, лісосмуг, насаджень уздовж доріг та дерев у населених пунктах, державних і комунальних земель.

Також Новини.LIVE писали, що українці вже можуть оформлювати субсидію на дрова та скраплений газ для опалювального сезону 2026-2027. Однак автоматично її не продовжують, тому заяву потрібно подати самостійно.