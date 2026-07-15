Для видалення сухостою та чагарників тепер українцям потрібен ордер: як отримати та хто його видає

Правила видалення сухостою та чагарників в Україні. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України запровадив нові тимчасові правила щодо видалення дерев і чагарників за межами населених пунктів. Експериментальний механізм діятиме два роки.

Про те, що зміниться для власників земельних ділянок, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінет Міністрів України №802 від 17 червня 2026 року.

Які зміни запровадили для власників земельних ділянок

Якщо на ділянці потрібно прибрати аварійні, сухі, пошкоджені або небезпечні дерева чи чагарники, тепер доведеться пройти спеціальну процедуру.

Головна зміна — обов’язкове отримання ордера на видалення зелених насаджень. Його видаватимуть виконавчі органи сільських, селищних або міських рад, а в окремих випадках — обласні військові адміністрації.

Як працюватиме новий механізм видалення сухостою та чагарників

Тепер процедура видалення аварійних дерев чи сухостою проходитиме за такою процедурою:

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Власник або користувач землі подає заяву до відповідного органу. Після цього створюють спеціальну комісію, яка виїжджає на місце та оглядає дерева чи чагарники. Комісія оцінює їхній стан і вирішує, чи є підстави для видалення. Якщо рішення позитивне — видається ордер. Лише після його отримання можна проводити роботи.

Однак є один виняток. Якщо дерева потрібно видалити через будівництво, а всі необхідні документи на будівельні роботи вже оформлені, окремий ордер на видалення насаджень не потрібен.

Нові правила не поширюються на лісові масиви та зелені насадження в межах населених пунктів. Тож тепер фраза "це просто сухе дерево, його можна прибрати" не спрацює. У передбачених законом випадках спочатку потрібно буде пройти спеціальну процедуру та отримати відповідний дозвіл.

Раніше Новини.LIVE писали, що суперечки між сусідами через дерева біля межі ділянок — звична ситуація. Як правило причиною стають питання: кому належать плоди, чи можна обрізати гілки, що ростуть у бік сусіднього двору, і хто може забирати фрукти, які впали на землю.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні не всюди дозволено самостійно вирубувати дерева. Якщо це приватна сільськогосподарська ділянка, власник у більшості випадків може їх прибрати без додаткових дозволів. Однак це не стосується лісів, лісосмуг, дерев біля доріг, насаджень у містах і селах, а також земель, які належать державі або громаді.