Заготовка дров на земельных паях: какой штраф грозит за вырубку деревьев в 2026 году

Заготовка дров на земельных паях в 2026 году. Фото: Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Не на каждом земельном участке в Украине можно просто взять и срубить деревья. Если он находится в частной собственности и имеет сельскохозяйственное назначение, владелец, как правило, имеет право срубить деревья без получения специального разрешения. Однако это правило не распространяется на леса, защитные лесополосы, насаждения вдоль дорог, деревья в пределах населенных пунктов, а также на земли государственной или коммунальной собственности.

О том, могут ли украинцы вырубать деревья на земельных паях и когда за заготовку дров можно получить штраф, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 91 Земельного кодекса Украины.

Где запрещено заготавливать дрова в Украине

Согласно Земельному кодексу Украины, владельцы земельных паев имеют право пользоваться своими земельными участками. Однако все леса страны входят в лесной фонд и находятся под охраной государства. Именно поэтому без специального разрешения нельзя вырубать деревья в лесах, вдоль автомобильных дорог или на землях запаса и резерва, принадлежащих общинам.

Если деревья растут за пределами населенного пункта, разрешение на их вырубку выдает районная государственная администрация. Если же они находятся в пределах села, поселка или города, обращаться нужно в местный совет.

Можно ли срубить на дрова деревья, выросшие на собственном земельном участке

На частном земельном пае, используемом для сельского хозяйства, владелец может удалить деревья без оформления дополнительных разрешений

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Более того, он обязан ухаживать за своей землей. Если участок запущен и постепенно зарастает деревьями и кустарником, это может быть расценено как нарушение правил надлежащего использования земли.

Какие штрафы грозят за незаконную вырубку деревьев в 2026 году

За незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в пределах населенных пунктов, если в результате этого причинен значительный ущерб, предусмотрен штраф от 8 500 до 17 000 гривен. Кроме того, суд может назначить исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет.

Значительным считается ущерб, если его размер превышает необлагаемый минимум доходов граждан в двадцать и более раз. Также статья 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за незаконную вырубку и продажу деревьев:

для граждан штраф составляет от 510 до 1 700 гривен с конфискацией незаконно срубленной древесины;

для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 гривен, также с конфискацией.

Если нарушение совершило лицо в возрасте от 16 до 18 лет, штраф уплачивают родители или законные представители.

Отдельная ответственность предусмотрена за повреждение или уничтожение полезащитных лесополос и других защитных насаждений — вдоль рек, каналов, водоемов, автомобильных дорог, железнодорожных путей и других объектов. В таком случае:

гражданам грозит штраф от 510 до 765 гривен;

должностным лицам — от 1 020 до 1 530 гривен.

Если незаконная вырубка нанесла значительный ущерб, нарушителя могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.

В соответствии со статьёй 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная вырубка деревьев или кустарников в лесах и защитных насаждениях, а также перевозка, хранение или продажа незаконно заготовленной древесины наказываются штрафом от 17 000 до 34 000 гривен или лишением свободы на срок до трех лет. Если же такие действия привели к тяжким последствиям, наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE писали, что возле большинства украинских дорог растут лесополосы и другие зеленые насаждения. Они защищают дороги от сильного ветра, пыли и снежных заносов. Именно поэтому самовольно срезать здесь сухие деревья или ветки на дрова не разрешается.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих жителей сел и владельцев частных домов заготовка дров на зиму — привычное дело. Одни покупают готовые дрова, другие пытаются заготовить их самостоятельно. Но если вы решили заготавливать древесину своими силами, делать это нужно в соответствии с нормами законодательства.