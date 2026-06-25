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Главная Экономика Заготовка древесины в Украине: где правительство разрешило проводить рубку

Заготовка древесины в Украине: где правительство разрешило проводить рубку

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Дата публикации 25 июня 2026 14:10
В Украине утвердили новый вид лесозаготовок: где теперь можно заготавливать древесину
В Украине утвердили новый вид лесозаготовок. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины обновил правила заготовки древесины на период военного положения и ещё на год после его окончания. Новые нормы будут действовать во всех лесах страны, кроме горных лесов Карпат. Главная цель изменений — сделать лесное хозяйство более эффективным и в то же время лучше защищать природу и биоразнообразие.

О том, как изменятся правила заготовки древесины в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Как изменятся правила заготовки древесины в Украине в 2026 году

Одно из ключевых нововведений касается санитарных рубок. Теперь древесина, полученная в ходе таких работ, не будет учитываться в общих объемах заготовки от рубок главного пользования. Это позволит лесопользователям дополнительно обеспечивать древесиной:

  • экономику;
  • население;
  • Вооруженные силы Украины.

Благодаря новому механизму государственные лесохозяйственные предприятия смогут увеличить предложение качественной древесины на рынке. Однако правительство предусмотрело меры предосторожности: если из-за новых правил объем рубок главного пользования сократится на 30% или более, лимиты будут пересматриваться и корректироваться.

После проведения рубок восстановление лесов, как и раньше, останется обязательным.

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Какой новый вид рубок утвердили в Украине

Еще одно важное изменение — введение нового вида рубок для так называемого редколесья. Речь идет о территориях, где деревья растут единично или на очень большом расстоянии друг от друга и не образуют полноценного леса. В Украине таких земель насчитывается около 10 тысяч гектаров.

Ранее законодательство предусматривало постепенное сокращение площадей редколесий, однако механизма для этого фактически не было. Теперь такие участки можно будет расчищать и создавать на их месте новые леса.

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Новый вид рубок в Украине. Фото: Скриншот

"Принятое постановление позволит более эффективно использовать лесные ресурсы в условиях военного положения, обеспечить дополнительные объемы древесины для нужд экономики, общин и оборонного сектора. Документ ужесточает требования к ведению лесного хозяйства, сохранению биоразнообразия и восстановлению лесов", — убежден заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Что ещё изменится в сфере лесного хозяйства Украины

Постановление также уточняет правила проведения санитарных мероприятий в лесах, в частности после боевых действий. Кроме того, документ:

  • устанавливает четкие возрастные критерии для уходовых рубок,
  • определяет порядок классификации деревьев во время рубок,
  • регулирует проведение лесовосстановительных и реконструктивных работ упрощает исправление технических ошибок в электронных лесорубных билетах через системы "ЭкоСистема" и "Дія".

Ожидается, что новые правила помогут повысить экологическую ценность украинских лесов, сократить излишнюю бюрократию в лесной отрасли, увеличить поступления в бюджеты и обеспечить стабильные поставки древесины для нужд страны в условиях военного положения.

Ранее Новини.LIVE писали, что возле дорог часто можно увидеть сухие или поваленные деревья и сломанные ветки. Некоторые думают, что их можно просто забрать на дрова, но это запрещено. Такие насаждения относятся к дорожной инфраструктуре, поэтому за ними следят соответствующие службы.

Также Новини.LIVE писали, что для многих владельцев частных домов и жителей сел заготовка дров на зиму остается важным делом. Кто-то покупает готовые дрова, а кто-то пытается заготовить их самостоятельно. Однако делать это нужно только законным способом и с соблюдением действующих правил.

вырубка леса дрова древесина
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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