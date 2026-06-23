Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поваленные непогодой деревья: можно ли рубить их на дрова в 2026 году

Поваленные непогодой деревья: можно ли рубить их на дрова в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 14:10
Заготовка дров в 2026 году: можно ли использовать поваленные непогодой в лесу деревья и ветки
Можно ли рубить на дрова деревья, поваленные непогодой. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Заготовка дров на зиму входит в список самых важных дел многих жителей сел и частных домов. Каждая семья самостоятельно решает, как обеспечить себя топливом: кто-то покупает дрова, а кто-то пытается заготовить их собственными силами. Если приобрести дрова можно без особых трудностей, то самостоятельная заготовка древесины должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

О том, могут ли украинцы прийти в лес и забрать на дрова сухостой или поваленные ветром деревья летом 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Можно ли забирать поваленные в лесу деревья на дрова

Согласно Лесному кодексу Украины, для изъятия сухих деревьев, их стволов или даже отдельных частей необходимо иметь специальное разрешение — лесорубный билет. Такой документ выдают постоянные пользователи лесных угодий, преимущественно лесохозяйственные предприятия. Именно они должны очищать леса от завалов и проводить работы по заготовке древесины.

Специалисты объясняют, что такие работы относятся к категории повышенной опасности и требуют специальных навыков, соответствующего оборудования и соблюдения правил безопасности. Поэтому самостоятельная вырубка или уборка сухостоя без разрешения считается нарушением закона.

Что можно собирать в лесу без дополнительных разрешений

Без специального разрешения граждане имеют право собирать в лесу только лесную подстилку. Речь идет об опавших:

Читайте также:
  • кору;
  • хвою;
  • листья;
  • мелкие ветки;
  • другие природные материалы, которые не требуют вырубки или повреждения деревьев.

Почему нельзя забирать на дрова никому не нужные поваленные ветки и сухостой в лесу

Часто в лесу можно увидеть немало древесины, которая годами лежит и постепенно перегнивает, но забирать её для собственных нужд запрещено. Специалисты объясняют, что причин здесь несколько.

Во-первых, действующее законодательство не дает лесохозяйственным предприятиям права разрешать гражданам самостоятельно заготавливать сухостой без соответствующих документов. Во-вторых, такие работы сопряжены с риском для жизни и здоровья людей.

Также важным остается вопрос контроля. Под видом сбора сухостоя некоторые нарушители могут незаконно вырубать и вывозить здоровые деревья. Именно поэтому государство контролирует использование лесных ресурсов и устанавливает четкие правила их заготовки.

Какой штраф грозит за незаконную заготовку дров в лесу в 2026 году

За незаконную вырубку, повреждение или уничтожение лесных насаждений и молодняка предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьёй 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф составляет:

  • для граждан — от 510 до 1 020 гривен;
  • для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 гривен.

Если же человек уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение и повторно совершит его в течение года, штрафы увеличиваются. В таком случае гражданам придется уплатить от 1 020 до 1 530 гривен, а должностным лицам — от 10 200 до 15 300 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда на земельных участках украинцев сами по себе растут деревья или кусты, которые люди не сажали. Они могут мешать пользоваться землей, а иногда даже представлять опасность для людей или имущества. В связи с этим возникает вопрос: можно ли их срубить и использовать древесину в качестве дров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что возле большинства дорог в Украине растут лесополосы и другие зеленые насаждения. Они защищают дороги от ветра, пыли и снежных заносов, а также помогают сохранять окружающую среду. Поэтому самовольно срубать там сухие деревья или забирать древесину на дрова запрещено.

штрафы лес дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации