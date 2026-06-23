Заготівля дров у 2026 році: чи можна використовувати повалені негодою в лісі дерева та гілки

Чи можна рубати на дрова повалені негодою дерева. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Заготівля дров на зиму входить до списку найважливіших справ багатьох мешканців сіл та приватних будинків. Кожна родина самостійно вирішує, як забезпечити себе паливом: хтось купує дрова, а хтось намагається заготовити їх власними силами. Втім, якщо придбати дрова можна без особливих труднощів, то самостійна заготівля деревини має відбуватися відповідно до вимог законодавства.

Про те, чи можуть українці прийти до лісу та забрати на дрова сухостій або повалені вітром дерева влітку 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства.

Чи можна забирати повалені в лісі дерева на дрова

Згідно з Лісовим кодексом України, для вилучення сухих дерев, їхніх стовбурів або навіть окремих частин необхідно мати спеціальний дозвіл — лісорубний квиток. Такий документ видають постійні користувачі лісових угідь, переважно лісогосподарські підприємства. Саме вони повинні очищувати ліси від захаращення та проводити роботи із заготівлі деревини.

Фахівці пояснюють, що такі роботи належать до категорії підвищеної небезпеки та потребують спеціальних навичок, відповідного обладнання та дотримання правил безпеки. Через це самостійне вирубування чи прибирання сухостою без дозволу вважається порушенням закону.

Що можна збирати в лісі без додаткових дозволів

Без спеціального дозволу громадяни мають право збирати в лісі лише лісову підстилку. Йдеться про опалі:

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кору;

хвою;

листя;

дрібні гілки;

інші природні матеріали, які не потребують вирубування чи пошкодження дерев.

Чому не можна забирати на дрова нікому не потрібні повалені гілки та сухостій в лісі

Часто в лісі можна побачити чимало деревини, яка роками лежить і поступово перегниває, але забирати її для власних потреб заборонено. Фахівці пояснюють, що причин тут кілька.

По-перше, чинне законодавство не дає лісогосподарським підприємствам права дозволяти громадянам самостійно заготовляти сухостій без відповідних документів. По-друге, такі роботи пов’язані з ризиком для життя та здоров’я людей.

Також важливим залишається питання контролю. Під виглядом збору сухостою деякі порушники можуть незаконно вирубувати і вивозити здорові дерева. Саме тому держава контролює використання лісових ресурсів та встановлює чіткі правила їх заготівлі.

Який штраф загрожує за незаконну заготівлю дров в лісі у 2026 році

За незаконну порубку, пошкодження або знищення лісових насаджень і молодняка передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф становить:

для громадян — від 510 до 1 020 гривень;

для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 гривень.

Якщо ж людина вже притягувалася до адміністративної відповідальності за подібне порушення і повторно вчинить його протягом року, штрафи зростають. У такому випадку громадянам доведеться сплатити від 1 020 до 1 530 гривень, а посадовим особам — від 10 200 до 15 300 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що інколи на земельних ділянках українців самі по собі виростають дерева або кущі, які люди не садили. Вони можуть заважати користуватися землею, а інколи навіть становити небезпеку для людей чи майна. Через це виникає питання: чи можна їх зрізати та використати деревину на дрова.

Також Новини.LIVE розповідали, що біля більшості доріг в Україні ростуть лісосмуги та інші зелені насадження. Вони захищають дороги від вітру, пилу й снігових заметів, а також допомагають зберігати довкілля. Тому самовільно зрізати там сухі дерева або забирати деревину на дрова заборонено.