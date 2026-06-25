В Україні затвердили новий вид рубок лісу: де тепер можна заготовляти деревину

В Україні затвердили новий вид рубок лісу. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України оновив правила заготівлі деревини на період воєнного стану та ще на рік після його завершення. Нові норми діятимуть у всіх лісах країни, крім гірських лісів Карпат. Головна мета змін — зробити лісове господарство більш ефективним і водночас краще захищати природу та біорізноманіття.

Про те, як зміняться правила заготівлі деревини в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як зміняться правила заготівлі деревини в Україні у 2026 році

Одне з ключових нововведень стосується санітарних рубок. Тепер деревина, отримана під час таких робіт, не зараховуватиметься до загальних обсягів заготівлі від рубок головного користування. Це дасть змогу лісокористувачам додатково забезпечувати деревиною:

економіку;

населення;

Збройні сили України.

Завдяки новому механізму державні лісогосподарські підприємства зможуть збільшити пропозицію якісної деревини на ринку. Однак уряд передбачив запобіжники: якщо через нові правила обсяг рубок головного користування скоротиться на 30% або більше, ліміти переглядатимуть і коригуватимуть.

Після проведення рубок відновлення лісів, як і раніше, залишатиметься обов’язковим.

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Ще одна важлива зміна — запровадження нового виду рубок для так званого рідколісся. Йдеться про території, де дерева ростуть поодиноко або дуже великій відстані одне від одного і не утворюють повноцінного лісу. В Україні таких земель налічується близько 10 тисяч гектарів.

Раніше законодавство передбачало поступове скорочення площ рідколісь, однак механізму для цього фактично не було. Тепер такі ділянки можна буде прибирати та створювати на їхньому місці нові ліси.

Новий вид рубок в Україні. Фото: Скриншот

"Ухвалена постанова дозволить більш ефективно використовувати лісові ресурси в умовах воєнного стану, забезпечити додаткові обсяги деревини для потреб економіки, громад та оборонного сектору. Документ посилює вимоги до ведення лісового господарства, збереження біорізноманіття та відновлення лісів", — переконаний заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Що ще зміниться у сфері лісового господарства України

Постанова також уточнює правила проведення санітарних заходів у лісах, зокрема після бойових дій. Окрім того, документ:

встановлює чіткі вікові критерії для рубок догляду,

визначає порядок класифікації дерев під час рубок,

регулює проведення лісовідновних і реконструктивних робіт спрощує виправлення технічних помилок в електронних лісорубних квитках через системи "ЕкоСистема" та "Дія".

Очікується, що нові правила допоможуть підвищити екологічну цінність українських лісів, скоротити зайву бюрократію в лісовій галузі, збільшити надходження до бюджетів і забезпечити стабільне постачання деревини для потреб країни в умовах воєнного стану.

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