Сколько будут стоить дрова в 2026 году: цены на дуб, граб, березу и сосну

Мужчина сидит возле дров. Фото: УНИАН

Купить дрова подешевле — не всегда означает сэкономить. Одни породы горят дольше и лучше сохраняют тепло, другие быстро прогорают и требуют более частого подкладывания. Поэтому перед отопительным сезоном стоит обратить внимание не только на цену, но и на породу древесины и объем, который фактически продает поставщик.

Какие дрова лучше выбрать, рассказывает Новини.LIVE.

Какие дрова лучше всего подходят для отопления

Для отопления дома лучше всего подходят дрова из твердых пород — дуба, граба, ясеня и бука. Они дольше горят, хорошо держат жар и после сгорания оставляют достаточно угля.

Чтобы сэкономить, часть запаса можно составить из древесины средней твёрдости — березы, ольхи и плодовых деревьев.

Береза хорошо отдает тепло, однако содержит смолы, которые могут оседать на стенках дымохода. Поэтому при регулярном использовании таких дров следует следить за состоянием дымохода.

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Плодовые деревья, в частности яблоня и вишня, дают хороший жар и приятный аромат. Такую древесину часто используют для копчения продуктов.

А вот мягкие и хвойные породы — сосна, ель, осина — сгорают быстрее и дают меньше тепла. Их целесообразнее использовать для розжига или смешивать с твердыми дровами.

Сколько стоят дрова в 2026 году

Стоимость зависит от породы, влажности, места продажи и того, порублены ли дрова. В августе 2026 года метровые нерубленые дрова стоят примерно:

хвойные и мягкие породы — 750–1300 гривен за кубометр;

средние породы, в частности береза и ольха, — 1100–1500 гривен за кубометр;

твердые породы — дуб, граб, ясень, акация — 1200–1850 гривен за кубометр.

Цены могут отличаться в зависимости от региона и продавца. Например, в Закарпатской области средняя стоимость дров твердых пород составляет около 1254 гривен за кубометр.

За готовые колотые дрова из дуба или граба придется заплатить значительно больше — примерно 3500–4650 гривен за складометр в зависимости от региона, длины поленьев и способа укладки.

Кубометр или складометр: в чем разница

При покупке дров важно не путать эти две единицы измерения. Плотный кубометр — это фактический объем древесины без воздушных промежутков. Складометр — объем сложенных поленьев вместе с промежутками между ними. Поэтому самой древесины в одном складометре меньше, чем в плотном кубометре.

Поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца, в каких единицах указана цена и какой фактический объем древесины вы получите.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут предложить новые меры поддержки в преддверии сложной зимы. В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о компенсации стоимости дров и пеллет, грантах для ОСМД и создании резерва генераторов и трансформаторов. Также предлагается запретить отключение света, газа, воды и тепла для отдельных категорий семей во время военного положения и в зимний период.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что заготовка дров в лесу может обернуться штрафом, если делать это без разрешения. В 2026 году без документов можно собирать только сухие ветки, опавшие листья и другие природные остатки, а для законной рубки требуется лесорубный билет. За незаконную вырубку гражданам грозит штраф до 1 700 гривен, а за значительный ущерб — уже уголовная ответственность.