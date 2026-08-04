Как не заплатить за воздух покупая дрова: разница между сложенным и плотным кубометром топлива

Как правильно определить объем дров перед покупкой. Фото: УНИАН, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Еще летом опытные хозяева начинают запасаться дровами на отопительный сезон. Проще всего приобрести топливо в специализированных магазинах или лесничествах. При этом важно обратить внимание не только на цену, но и на качество древесины, а также на правильность расчета ее объема.

О том, чем отличается уложенный кубический метр дров от плотного и как правильно определить объем топлива, за который должен заплатить покупатель, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на государственное предприятие "Леса Украины".

Какую древесину лучше покупать для отопления дома

Прежде всего стоит знать, что разные породы древесины дают разное количество тепла. Лучше всего для отопления подходят твердые лиственные породы, в частности дуб. Они горят дольше и выделяют больше тепла.

Несколько меньшую теплоотдачу имеют деревья средней твердости, а меньше всего тепла дают мягкие породы.

Как правильно определить объем дров, чтобы не переплатить при покупке

Еще один важный момент — украинцам нужно правильно определить объем дров. Покупатель платит не за пространство между поленями, а за саму древесину. Для этого нужно измерить высоту, ширину и длину сложенного штабеля.

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Например, если штабель имеет высоту 1 метр, ширину 1 метр и длину 1,9 метра, его объем составляет 1,9 сложеного кубического метра.

Однако расчет стоимости осуществляется по плотным кубическим метрам. Чтобы перевести сложенный объем в плотный, применяют коэффициент 0,6. В нашем примере 1,9 кубометра нужно умножить на 0,6. В результате получается 1,14 плотного кубического метра.

Именно этот показатель является фактическим объемом древесины, за который и должен платить покупатель. Поэтому перед оплатой стоит проверить все измерения и убедиться, что расчет выполнен правильно.

Ранее Новини.LIVE писали, что с приближением холодов украинцы, отапливающие дома дровами, начинают запасаться топливом. Одни покупают готовые дрова, другие хотят заготовить их самостоятельно. Но рубить деревья в лесу без разрешения нельзя — для этого нужен специальный документ.

Также Новини.LIVE сообщали, что выгоднее всего покупать дрова летом, когда они обычно дешевле. Однако важно обращаться только к официальным продавцам, чтобы не наткнуться на "черных лесорубов" и не иметь проблем с законом.