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Головна Економіка Складений чи щільний кубометр дров: в чому різниця та за що повинен заплатити покупець

Складений чи щільний кубометр дров: в чому різниця та за що повинен заплатити покупець

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 19:15
Як не заплатити за повітря купуючи дрова: різниця між складеним та щільним кубометром палива
Як правильно визначити об'єм дров перед покупкою. Фото: УНІАН, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Ще влітку досвідчені господарі починають запасатись дровами на опалювальний сезон. Простіше за все придбати паливо у спеціалізованих магазинах чи лісництвах. При цьому важливо звернути увагу не лише на ціну, а й на якість деревини та правильність розрахунку її об'єму.

Про те, чим відрізняється складений кубічний метр дров від щільного та як правильно визначити об’єм палива, за який повинен заплатити покупець, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на державне підприємство "Ліси України".

Яку деревину краще купувати для опалення дому

Насамперед варто знати, що різні породи деревини дають різну кількість тепла. Найкраще для опалення підходять тверді листяні породи, зокрема дуб. Вони горять довше та виділяють більше тепла. 

Дещо меншу тепловіддачу мають дерева середньої твердості, а найменше тепла забезпечують м'які породи.

Як правильно визначити об’єм дров, щоб не переплатити при покупці

Ще один важливий момент — українцям потрібно правильно визначити об'єм дров. Покупець платить не за простір між полінами, а за саму деревину. Для цього потрібно виміряти висоту, ширину та довжину складеного штабеля.

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Наприклад, якщо штабель має висоту 1 метр, ширину 1 метр і довжину 1,9 метра, його об'єм становить 1,9 складеного кубічного метра.

Однак розрахунок вартості здійснюється за щільними кубічними метрами. Щоб перевести складений об'єм у щільний, застосовують коефіцієнт 0,6. У нашому прикладі 1,9 кубометра потрібно помножити на 0,6. У результаті виходить 1,14 щільного кубічного метра.

Саме цей показник є фактичним об'ємом деревини, за який і має сплачувати покупець. Тому перед оплатою варто перевірити всі виміри та переконатися, що розрахунок виконано правильно.

Раніше Новини.LIVE писали, що з наближенням холодів українці, які опалюють будинки дровами, починають запасатися паливом. Одні купують готові дрова, інші хочуть заготовити їх самі. Але рубати дерева в лісі без дозволу не можна — для цього потрібен спеціальний документ.

Також Новини.LIVE розповідали, що найвигідніше купувати дрова влітку, коли вони зазвичай дешевші. Однак важливо звертатися лише до офіційних продавців, щоб не натрапити на "чорних лісорубів" та не мати проблем із законом.

дрова деревина тверде паливо
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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