Нелегальні дрова в Україні: який штраф можна отримати, купивши деревину без документів у 2026 році

Який штраф може отримати покупець дров у 2926 році. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Літо — найкращий період, щоб заздалегідь купити дрова на опалювальний сезон. Саме в цей час ціни зазвичай нижчі, ніж восени чи взимку. Проте купувати паливо варто лише в офіційних продавців, адже інакше можна не тільки втратити гроші, а й отримати проблеми із законом.

Про те, чому дрова потрібно купувати лише в офіційних продавців та який штраф можна отримати, беручи палива у "чорних лісорубів" у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можуть оштрафувати за купівлю дров без документів у 2026 році

Лісник одного з лісництв Київської області Микола Коваленко у коментарі для сайту Новини.LIVE пояснив, що придбання дров без підтвердження їхнього походження може обернутися штрафом.

За його словами, якщо деревину купують у невідомих продавців, існує ризик, що її заготовили незаконно. Якщо під час перевірки не буде документів, які підтверджують легальне походження дров, їх можуть вилучити, а власника — притягнути до відповідальності.

"Якщо дрова куплені у невідомого кого, то є ризик, що деревина була вирубана незаконно, без відповідного дозволу. А без відповідних документів ви не тільки понесете відповідальність, але й дрова можуть бути конфісковані", — наголосив лісник.

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Саме тому після покупки дров важливо зберігати чек, накладну або інші документи, які підтверджують законність деревини.

Яке покарання загрожує за дрова від нелегальних продавців

Окремої статті, яка передбачає штраф саме за купівлю дров "з рук", немає. Проте без документів неможливо довести, що деревина була заготовлена законно. Через це її перевезення або зберігання можуть вважатися порушенням законодавства.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконну вирубку, транспортування чи зберігання незаконно добутої деревини передбачені такі штрафи:

для громадян — від 510 до 1 020 гривень;

для посадових осіб — від 2 550 до 5 100 гривень.

Якщо людина повторно порушує закон протягом року, суми зростають:

для громадян — від 1 020 до 1 530 гривень;

для посадових осіб — від 10 200 до 15 300 гривень.

У випадках, коли незаконна вирубка або інші операції з деревиною завдали значної шкоди, настає вже кримінальна відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України. Покарання може бути таким:

штраф від 17 000 до 25 500 гривень;

пробаційний нагляд строком до трьох років;

обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо правопорушення вчинене повторно або групою осіб за попередньою змовою, винним може загрожувати від трьох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.

Найсуворіше карають за незаконну заготівлю деревини в заповідниках та інших природоохоронних територіях. У таких випадках передбачений штраф від 25 500 до 34 000 гривень або позбавлення чи обмеження волі на строк від трьох до п'яти років. Якщо ж незаконні дії спричинили тяжкі наслідки, покарання може становити від п'яти до семи років ув'язнення.

Крім цього, стаття 108 Лісового кодексу України передбачає, що всю незаконно заготовлену деревину вилучають. Якщо зробити це неможливо, порушник зобов'язаний компенсувати її повну вартість.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці вже можуть подати заявку на субсидію для купівлі дров і скрапленого газу на опалювальний сезон 2026-2027. Оскільки ця допомога не надається автоматично, тому заяву потрібно подати самостійно.

Також Новини.LIVE розповідали, що перед початком холодів багато людей запасаються дровами для опалення. Одні купують готові, інші хочуть заготовити їх самі. Але рубати дерева в лісі без дозволу не можна — спочатку потрібно отримати спеціальний документ.