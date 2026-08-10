Дрова, генераторы и мораторий на отключение: для украинцев готовят новые правила на зиму

В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, направленных на подготовку населения и общин к сложному осенне-зимнему периоду. Среди инициатив — государственная программа компенсации стоимости дров и альтернативного топлива, поддержка ОСМД в установке автономных источников энергии, создание резерва энергетического оборудования и мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Речь идет о законопроектах № 15472 "О государственной программе обеспечения населения дровами и альтернативным топливом", № 15473 "О поддержке объединений совладельцев многоквартирного дома и общин в обеспечении энергонезависимости", 15474 "О создании государственного резерва энергетической безопасности общин" и 15476 "О моратории на отключение жилищно-коммунальных услуг во время военного положения и в зимний период".

Украинцам хотят компенсировать стоимость дров, брикетов и пеллет

Законопроект №15472 предлагает законодательно урегулировать вопрос обеспечения населения дровами и альтернативным топливом.

В частности, предусматривается государственная компенсация стоимости дров, топливных брикетов и пеллет для домохозяйств, использующих твердое топливо для отопления.

Читайте также:

Особое внимание предлагается уделить жителям сельской и горной местности.

В документе предлагается закрепить несколько государственных гарантий:

продолжение программ по обеспечению населения дровами и альтернативным топливом;

недопущение сокращения уровня государственной поддержки;

компенсацию стоимости дров, брикетов и пеллет для домохозяйств, которые отапливают жилье твердым топливом.

Если закон будет принят, Кабинет Министров в течение трех месяцев должен разработать соответствующую государственную программу и определить источники ее финансирования.

ОСМД могут получить гранты и беспроцентные кредиты

Другой законопроект — №15473 — касается повышения энергетической независимости многоквартирных домов и территориальных общин.

Для этого предлагается предоставлять гранты и беспроцентные кредиты на установку оборудования, которое позволит частично обеспечить дома и общины собственной энергией.

В частности, средства могут направляться на установку солнечных электростанций и накопителей энергии, а также на модернизацию систем отопления.

Резерв генераторов и другого оборудования

Законопроект №15474 предусматривает создание государственного резерва энергетической безопасности общин.

В такой стратегический запас планируется включить оборудование и ресурсы, необходимые для реагирования на чрезвычайные ситуации. Среди них:

генераторы;

мобильные котельные;

трансформаторы;

топливо;

прочее энергетическое оборудование.

Благодаря такому резерву государство должно усилить способность территориальных общин реагировать на перебои с энергоснабжением и другие чрезвычайные ситуации.

Кого хотят защитить от отключения коммунальных услуг

Еще одна инициатива — законопроект № 15476 — касается защиты семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Документ предусматривает мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг для таких семей на период действия военного положения и в зимний период.

В частности, предлагается запретить отключение:

электроэнергии;

газа;

водоснабжения;

теплоснабжения.

Также законопроект предусматривает государственные гарантии поддержки таких семей и недопущения ухудшения их социально-экономического положения.

Если предложенные изменения будут приняты, Кабинет Министров в течение трех месяцев должен определить источники финансирования программ, при необходимости подготовить соответствующие законопроекты и привести действующие правительственные документы в соответствие с новыми нормами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого могут оштрафовать за покупку дров в Украине. Приобретение древесины без подтверждения ее происхождения грозит наказанием. В отдельных случаях дело может дойти до уголовной ответственности.

Также Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на электроэнергию с 1 сентября. Для тех, кто отапливает жилье электроэнергией, в новом отопительном сезоне по-прежнему будет действовать льготный тариф. Для остальных бытовых потребителей есть возможность сократить расходы путем перехода на ночной тариф.