Дрова, генераторы и мораторий на отключение: для украинцев готовят новые правила на зиму

Генераторы и бесплатные дрова: в Раде готовят изменения к зиме
В Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, направленных на подготовку населения и общин к сложному осенне-зимнему периоду. Среди инициатив — государственная программа компенсации стоимости дров и альтернативного топлива, поддержка ОСМД в установке автономных источников энергии, создание резерва энергетического оборудования и мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.
Речь идет о законопроектах № 15472 "О государственной программе обеспечения населения дровами и альтернативным топливом", № 15473 "О поддержке объединений совладельцев многоквартирного дома и общин в обеспечении энергонезависимости", 15474 "О создании государственного резерва энергетической безопасности общин" и 15476 "О моратории на отключение жилищно-коммунальных услуг во время военного положения и в зимний период".
Украинцам хотят компенсировать стоимость дров, брикетов и пеллет
Законопроект №15472 предлагает законодательно урегулировать вопрос обеспечения населения дровами и альтернативным топливом.
В частности, предусматривается государственная компенсация стоимости дров, топливных брикетов и пеллет для домохозяйств, использующих твердое топливо для отопления.
Особое внимание предлагается уделить жителям сельской и горной местности.
В документе предлагается закрепить несколько государственных гарантий:
- продолжение программ по обеспечению населения дровами и альтернативным топливом;
- недопущение сокращения уровня государственной поддержки;
- компенсацию стоимости дров, брикетов и пеллет для домохозяйств, которые отапливают жилье твердым топливом.
Если закон будет принят, Кабинет Министров в течение трех месяцев должен разработать соответствующую государственную программу и определить источники ее финансирования.
ОСМД могут получить гранты и беспроцентные кредиты
Другой законопроект — №15473 — касается повышения энергетической независимости многоквартирных домов и территориальных общин.
Для этого предлагается предоставлять гранты и беспроцентные кредиты на установку оборудования, которое позволит частично обеспечить дома и общины собственной энергией.
В частности, средства могут направляться на установку солнечных электростанций и накопителей энергии, а также на модернизацию систем отопления.
Резерв генераторов и другого оборудования
Законопроект №15474 предусматривает создание государственного резерва энергетической безопасности общин.
В такой стратегический запас планируется включить оборудование и ресурсы, необходимые для реагирования на чрезвычайные ситуации. Среди них:
- генераторы;
- мобильные котельные;
- трансформаторы;
- топливо;
- прочее энергетическое оборудование.
Благодаря такому резерву государство должно усилить способность территориальных общин реагировать на перебои с энергоснабжением и другие чрезвычайные ситуации.
Кого хотят защитить от отключения коммунальных услуг
Еще одна инициатива — законопроект № 15476 — касается защиты семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Документ предусматривает мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг для таких семей на период действия военного положения и в зимний период.
В частности, предлагается запретить отключение:
- электроэнергии;
- газа;
- водоснабжения;
- теплоснабжения.
Также законопроект предусматривает государственные гарантии поддержки таких семей и недопущения ухудшения их социально-экономического положения.
Если предложенные изменения будут приняты, Кабинет Министров в течение трех месяцев должен определить источники финансирования программ, при необходимости подготовить соответствующие законопроекты и привести действующие правительственные документы в соответствие с новыми нормами.
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