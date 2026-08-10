Дрова, генератори та мораторій на відключення: для українців готують нові правила на зиму

У Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, спрямованих на підготовку населення та громад до складного осінньо-зимового періоду. Серед ініціатив — державна програма компенсації вартості дров та альтернативного палива, підтримка ОСББ у встановленні автономних джерел енергії, створення резерву енергетичного обладнання та мораторій на відключення житлово-комунальних послуг для окремих категорій громадян.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Йдеться про законопроєкти 15472 "Про державну програму забезпечення населення дровами та альтернативним паливом", 15473 "Про підтримку об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та громад у забезпеченні енергонезалежності", 15474 "Про створення державного резерву енергетичної безпеки громад" та 15476 "Про мораторій на відключення житлово-комунальних послуг під час воєнного стану та зимового періоду".

Українцям хочуть компенсувати вартість дров, брикетів і пелет

Законопроєкт №15472 пропонує законодавчо врегулювати питання забезпечення населення дровами та альтернативним паливом.

Зокрема, передбачається державна компенсація вартості дров, паливних брикетів і пелет для домогосподарств, які використовують тверде паливо для опалення.

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У документі пропонується закріпити кілька державних гарантій:

продовження програм із забезпечення населення дровами та альтернативним паливом;

недопущення скорочення рівня державної підтримки;

компенсацію вартості дров, брикетів і пелет для домогосподарств, які опалюють житло твердим паливом.

Якщо закон ухвалять, Кабінет Міністрів протягом трьох місяців має розробити відповідну державну програму та визначити джерела її фінансування.

ОСББ можуть отримати гранти та безвідсоткові кредити

Інший законопроєкт — №15473 — стосується підвищення енергетичної незалежності багатоквартирних будинків і територіальних громад.

Для цього пропонується надавати гранти та безвідсоткові кредити на встановлення обладнання, яке дозволить частково забезпечити будинки та громади власною енергією.

Зокрема, кошти можуть спрямовуватися на встановлення сонячних електростанцій і накопичувачів енергії, а також модернізацію систем опалення.

Резерв генераторів та іншого обладнання

Законопроєкт №15474 передбачає створення державного резерву енергетичної безпеки громад.

До такого стратегічного запасу планують включити обладнання та ресурси, необхідні для реагування на надзвичайні ситуації. Серед них:

генератори;

мобільні котельні;

трансформатори;

пальне;

інше енергетичне обладнання.

Завдяки такому резерву держава має посилити спроможність територіальних громад реагувати на перебої з енергопостачанням та інші надзвичайні ситуації.

Кого хочуть захистити від відключення комунальних послуг

Ще одна ініціатива — законопроєкт №15476 — стосується захисту сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Документ передбачає мораторій на відключення житлово-комунальних послуг для таких сімей на період дії воєнного стану та зимовий період.

Зокрема, пропонується заборонити відключення:

електроенергії;

газу;

водопостачання;

теплопостачання.

Також законопроєкт передбачає державні гарантії підтримки таких сімей та недопущення погіршення їхнього соціально-економічного становища.

Якщо запропоновані зміни ухвалять, Кабінет Міністрів протягом трьох місяців має визначити джерела фінансування програм, за потреби підготувати необхідні законопроєкти та привести чинні урядові документи у відповідність до нових норм.

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