Скільки коштують дрова у 2026 році: ціни на дуб, граб, березу та сосну

Дрова на опалення взимку: які ціни у серпні
Купити дрова дешевше — не завжди означає заощадити. Одні породи горять довше й краще тримають тепло, інші швидко прогорають і потребують частішого підкладання. Тому перед опалювальним сезоном варто звернути увагу не лише на ціну, а й на породу деревини та обсяг, який фактично продає постачальник.
Які дрова краще обрати, розповідає Новини.LIVE.
Які дрова найкраще підходять для опалення
Для опалення будинку найкраще підходять дрова з твердих порід — дуба, граба, ясена та бука. Вони довше горять, добре тримають жар і після згоряння залишають достатньо вугілля.
Щоб заощадити, частину запасу можна сформувати з деревини середньої твердості — берези, вільхи та плодових дерев.
Береза добре віддає тепло, однак містить смоли, які можуть осідати на стінках димоходу. Тому при регулярному використанні таких дров варто стежити за станом димаря.
Плодові дерева, зокрема яблуня та вишня, дають хороший жар і приємний аромат. Таку деревину часто використовують для копчення продуктів.
А ось м’які та хвойні породи — сосна, ялина, осика — згорають швидше й дають менше тепла. Їх доцільніше використовувати для розпалювання або змішувати з твердими дровами.
Скільки коштують дрова у 2026 році
Вартість залежить від породи, вологості, місця продажу та того, чи дрова вже порубані. У серпні 2026 року метрові неколоті дрова коштують приблизно:
- хвойні та м’які породи — 750–1300 гривень за кубометр;
- середні породи, зокрема береза та вільха, — 1100–1500 гривень за кубометр;
- тверді породи — дуб, граб, ясен, акація — 1200–1850 гривень за кубометр.
Ціни можуть відрізнятися залежно від регіону та продавця. Наприклад, у Закарпатській області середня вартість дров твердих порід становить близько 1254 гривень за кубометр.
За готові колоті дрова з дуба чи граба доведеться заплатити значно більше — приблизно 3500–4650 гривень за складометр залежно від регіону, довжини полін та способу укладання.
Кубометр чи складометр: у чому різниця
Під час купівлі дров важливо не плутати ці дві одиниці вимірювання. Щільний кубометр — це фактичний об’єм деревини без повітряних проміжків. Складометр — об’єм складених полін разом із проміжками між ними. Тому самої деревини в одному складометрі менше, ніж у щільному кубометрі.
Через це перед покупкою варто уточнити у продавця, в яких одиницях вказана ціна та який фактичний обсяг деревини ви отримаєте.
Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть запропонувати нові заходи підтримки напередодні складної зими. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про компенсацію вартості дров і пелет, гранти для ОСББ та створення резерву генераторів і трансформаторів. Також пропонується заборонити відключення світла, газу, води й тепла для окремих категорій сімей під час воєнного стану та зимового періоду.
Також Новини.LIVE розповідали, що заготівля дров у лісі може обернутися штрафом, якщо зробити це без дозволу. У 2026 році без документів можна збирати лише сухі гілки, опале листя та інші природні залишки, а для законної рубки потрібен лісорубний квиток. За незаконну вирубку громадянам загрожує до 1 700 гривень штрафу, а за значні збитки — вже кримінальна відповідальність.