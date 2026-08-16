Скільки коштують дрова у 2026 році: ціни на дуб, граб, березу та сосну

Чоловік сидить біля дров. Фото: УНІАН

Купити дрова дешевше — не завжди означає заощадити. Одні породи горять довше й краще тримають тепло, інші швидко прогорають і потребують частішого підкладання. Тому перед опалювальним сезоном варто звернути увагу не лише на ціну, а й на породу деревини та обсяг, який фактично продає постачальник.

Які дрова краще обрати, розповідає Новини.LIVE.

Які дрова найкраще підходять для опалення

Для опалення будинку найкраще підходять дрова з твердих порід — дуба, граба, ясена та бука. Вони довше горять, добре тримають жар і після згоряння залишають достатньо вугілля.

Щоб заощадити, частину запасу можна сформувати з деревини середньої твердості — берези, вільхи та плодових дерев.

Береза добре віддає тепло, однак містить смоли, які можуть осідати на стінках димоходу. Тому при регулярному використанні таких дров варто стежити за станом димаря.

Читайте також:

Плодові дерева, зокрема яблуня та вишня, дають хороший жар і приємний аромат. Таку деревину часто використовують для копчення продуктів.

А ось м’які та хвойні породи — сосна, ялина, осика — згорають швидше й дають менше тепла. Їх доцільніше використовувати для розпалювання або змішувати з твердими дровами.

Скільки коштують дрова у 2026 році

Вартість залежить від породи, вологості, місця продажу та того, чи дрова вже порубані. У серпні 2026 року метрові неколоті дрова коштують приблизно:

хвойні та м’які породи — 750–1300 гривень за кубометр;

середні породи, зокрема береза та вільха, — 1100–1500 гривень за кубометр;

тверді породи — дуб, граб, ясен, акація — 1200–1850 гривень за кубометр.

Ціни можуть відрізнятися залежно від регіону та продавця. Наприклад, у Закарпатській області середня вартість дров твердих порід становить близько 1254 гривень за кубометр.

За готові колоті дрова з дуба чи граба доведеться заплатити значно більше — приблизно 3500–4650 гривень за складометр залежно від регіону, довжини полін та способу укладання.

Кубометр чи складометр: у чому різниця

Під час купівлі дров важливо не плутати ці дві одиниці вимірювання. Щільний кубометр — це фактичний об’єм деревини без повітряних проміжків. Складометр — об’єм складених полін разом із проміжками між ними. Тому самої деревини в одному складометрі менше, ніж у щільному кубометрі.

Через це перед покупкою варто уточнити у продавця, в яких одиницях вказана ціна та який фактичний обсяг деревини ви отримаєте.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть запропонувати нові заходи підтримки напередодні складної зими. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про компенсацію вартості дров і пелет, гранти для ОСББ та створення резерву генераторів і трансформаторів. Також пропонується заборонити відключення світла, газу, води й тепла для окремих категорій сімей під час воєнного стану та зимового періоду.

Також Новини.LIVE розповідали, що заготівля дров у лісі може обернутися штрафом, якщо зробити це без дозволу. У 2026 році без документів можна збирати лише сухі гілки, опале листя та інші природні залишки, а для законної рубки потрібен лісорубний квиток. За незаконну вирубку громадянам загрожує до 1 700 гривень штрафу, а за значні збитки — вже кримінальна відповідальність.